Διακοπή νερού τη Δευτέρα στον Παζινό

Διακοπή στην υδροδότηση στην περιοχή του Παζινού της Δ.Ε. Ακρωτηρίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα από ώρα 08:30 έως 14:30 λόγω εργασιών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΜΠΑΝΙ-ΧΟΡΔΑΚΙ-ΣΤΕΡΝΕΣ-ΠΑΖΙΝΟΣ &

ΑΡΓΟΥΛΙΔΕΣ, Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.