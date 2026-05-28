Διακοπή νερού στο Βαμβακόπουλο την Παρασκευή

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και από ώρα 09:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Βαμβακόπουλου και συγκεκριμένα στην οδό Δελφών στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Κ. Φούμη έως τη Λεωφόρο Καζαντζάκη και στην Λεωφόρο Καζαντζάκη (περιοχή του S/M ΣΥΝΚΑ) της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διακοπή πραγματοποιείται λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών της επηρεαζόμενης περιοχής»