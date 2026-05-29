Διακοπή νερού στο Βαμβακόπουλο

Διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι σε περιοχή του Βαμβακόπουλου, λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων.

Η διακοπή αφορά την οδό Δελφών, από τη συμβολή της με την οδό Κ. Φούμη έως τη λεωφόρο Καζαντζάκη, καθώς και τμήμα της λεωφόρου Καζαντζάκη στην περιοχή του σούπερ μάρκετ ΣΥΝΚΑ στη Δημοτική Ενότητα Θερίσου.