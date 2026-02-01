Διακοπή νερού στην Αγ. Μαρίνα τη Δευτέρα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και από ώρα 08:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας. Η διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δεξαμενών ύδρευσης Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας και Σούδας». Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται
υπό πίεση»
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και από ώρα 08:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας. Η διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δεξαμενών ύδρευσης Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας και Σούδας». Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.