Διακοπή νερού στην Αγ. Μαρίνα τη Δευτέρα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και από ώρα 08:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας. Η διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δεξαμενών ύδρευσης Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας και Σούδας». Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται

υπό πίεση»