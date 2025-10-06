Διακοπή νερού στα Κεραμειά

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, παρατηρούνται προβλήματα στην υδροδότηση των περιοχών Παναγιάς και Λούλου της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιών λόγω βλάβης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εργάζονται για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αποκατάσταση της βλάβης, προκειμένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση στις παραπάνω περιοχές.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση»