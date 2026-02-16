Διακοπή νερού σε Βαρύπετρο και Μυλωνιανά

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 από ώρα 09:00 έως 12:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή του Βαρύπετρου και των Μυλωνιανών της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διακοπή θα πραγματοποιηθεί λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών»