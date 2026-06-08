Διακοπή νερού σε περιοχή της Αγίας Μαρίνας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 και από ώρα 17:00 έως 20:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού σε περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Μαρίνας και συγκεκριμένα στην οδό Καποδιστρίου από το ύψος του Stefan Village, στην οδό 25ης Μαρτίου έως την Κεφάλα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται λόγω εργασιών εκσυγχρονισμού του αντλιοστασίου της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών»