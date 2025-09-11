Διακοπή νερού σε περιοχές των Χανίων την Παρασκευή

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωση ότι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 και από ώρα 08:00 έως 18:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στους οικισμούς Αγυιάς, Κυρτωμάδω καθώς και στο Στρατόπεδο Ραφτοπούλου Αγυιάς της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διακοπή υδροδότησης πραγματοποιείται λόγω αναγκαίων εργασιών εκσυγχρονισμού της ηλεκτρικής εγκατάστασης του αντλιοστασίου – γεώτρησης στη θέση Αγυιά Πηγάδι.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών της επηρεαζόμενης περιοχής.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση»