Διακοπή νερού σε Μαράθι και Λουτράκι λόγω βλάβης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης στο Μαράθι της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, υπάρχει διακοπή στην υδροδότηση των περιοχών Μαράθι και Λουτράκι από αργά το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το μεσημέρι της Κυριακής 9 Νοεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση»