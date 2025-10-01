Διακοπή κυκλοφορίας σήμερα στην οδό Αν. Παπανδρέου

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε ότι, σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, από τις 15:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αν. Παπανδρέου στην πόλη των Χανίων, λόγω εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διακοπή αφορά και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο τμήμα από τη συμβολή της οδού Αν. Παπανδρέου με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η κυκλοφορία των οχημάτων προς την πλατεία Ελευθερίας θα γίνεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Χαριλάου Τρικούπη, και εν συνεχεία Αν. Παπανδρέου, ενώ η κυκλοφορία από την πλατεία Ελευθερίας προς την πλατεία Σοφ. Βενιζέλου θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Αν. Παπανδρέου, Πλουμιδάκη και Τζανακάκη.

Ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των δημοτών και συνιστάται στους οδηγούς να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων και κυκλοφοριακής συμφόρηση»