Διακοπές ρεύματος από αύριο στα Χανιά

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/5/2026 07.00-15.00:

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΑΒΕΑ, ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ (CASH AND CARRY), ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΛΕΦΑΚΗ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/5/2026 08.00-15.00:

ΧΑΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ

ΤΡΙΤΗ 2/6/2026 08.00-15.00:

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ – Σ.Γ.Ε – ΕΤΕΑΠ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ – ΚΕΓΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ – Θ.Ψ.Π ΧΑΝΙΩΝ – ΒΛΗΤΕΣ – ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ -5η ΜΕΡΑΡΧΙΑ – ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ

ΤΡΙΤΗ 2/6/2026 08.00-15.00:

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΑΜΥΔΑΛΟΥ-ΕΞΩΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2026 08.00-15.00:

ΚΑΛΕΡΓΙΑΝΑ – ΜΑΡΕΔΙΑΝΑ – ΧΑΡΧΑΛΙΑΝΑ – ΧΟΡΕΥΤΙΑΝΑ-ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6/2026 08.00-15.00:

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ – ΜΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥΜ – ΤΖΟΜΠΑΝΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ – ΜΟΥΡΝΙΕΣ (ΠΟΥΛΑΚΗΣ, ΜΕΤΟΧΙ ΜΟΥΡΝΙΩΝ, ΑΚΡΟΝ Α.Ε., TELEPERFORMANCE, ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε. ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, ΧΑΡΑΚΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»