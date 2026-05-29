Διακοπές ρεύματος από αύριο στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/5/2026 07.00-15.00:

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΑΒΕΑ, ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ (CASH AND CARRY), ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΛΕΦΑΚΗ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/5/2026 08.00-15.00:

ΧΑΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ

ΤΡΙΤΗ 2/6/2026 08.00-15.00:

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ – Σ.Γ.Ε – ΕΤΕΑΠ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ – ΚΕΓΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ – Θ.Ψ.Π ΧΑΝΙΩΝ – ΒΛΗΤΕΣ – ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ -5η ΜΕΡΑΡΧΙΑ – ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ

ΤΡΙΤΗ 2/6/2026 08.00-15.00:

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΑΜΥΔΑΛΟΥ-ΕΞΩΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2026 08.00-15.00:

ΚΑΛΕΡΓΙΑΝΑ – ΜΑΡΕΔΙΑΝΑ – ΧΑΡΧΑΛΙΑΝΑ – ΧΟΡΕΥΤΙΑΝΑ-ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6/2026 08.00-15.00:

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ – ΜΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥΜ – ΤΖΟΜΠΑΝΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ – ΜΟΥΡΝΙΕΣ (ΠΟΥΛΑΚΗΣ, ΜΕΤΟΧΙ ΜΟΥΡΝΙΩΝ, ΑΚΡΟΝ Α.Ε., TELEPERFORMANCE, ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε. ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, ΧΑΡΑΚΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ).

 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

