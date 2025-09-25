Διακομιδή νεογνού από το Ηράκλειο στην Αθήνα

Στην Αθήνα διακομίστηκε ένα νεογνό μόλις 1,5 μηνών από το Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση “Το Χαμόγελο του Παιδιού” ο οργανισμός δέχτηκε «κλήση από το ΕΚΑΒ για να διακομίσουμε με τους διασώστες μας και την Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών & Παιδιών μας ένα γλυκό νεογνάκι μόλις 1,5 μηνών, που γεννήθηκε πρόωρα στις 25 εβδομάδες.

Το μωράκι μεταφέρεται από το Ηράκλειο Κρήτης στην Αθήνα, έχοντας στις αποσκευές τους τις ευχές όλων μας να γίνει σύντομα καλά!»

* φωτ. “το Χαμόγελο του παιδιού”