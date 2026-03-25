Διακήρυξη Τραμπ για την 25η Μαρτίου: ΗΠΑ και Ελλάδα «σύμμαχοι της ελευθερίας»

Την ιστορική και διαχρονική σημασία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών, αναδεικνύει το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την 25η Μαρτίου, την οποία ανακηρύσσει ως «Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας».

Στη διακήρυξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική συμβολή της Ελλάδας ως «λίκνο του δυτικού πολιτισμού» και ως τόπο όπου γεννήθηκε η έννοια της αυτοδιακυβέρνησης, πολύ πριν από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως επισημαίνει, το πνεύμα αυτό διατήρησε τον ελληνικό λαό όρθιο κατά τη διάρκεια αιώνων ξένης κυριαρχίας και οδήγησε στην Επανάσταση του 1821, η οποία «έσπασε τα δεσμά της αυταρχικής εξουσίας».

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το ertnews, στη διακήρυξη υπογραμμίζεται η ιστορική και αξιακή συγγένεια των δύο χωρών, με τον κ. Τραμπ να σημειώνει ότι τόσο η Ελλάδα όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες οικοδομήθηκαν πάνω στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αυτοδιάθεσης. «Η ιστορία των δύο εθνών αποδεικνύει ότι ένας λαός υπό καταπίεση θα υπομείνει κάθε δοκιμασία για να διασφαλίσει μια δίκαιη διακυβέρνηση» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στον ρόλο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, η οποία -όπως σημειώνεται- συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρώντας ζωντανές τις αξίες που συνδέουν τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα «στέκεται στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών», αναδεικνύοντας την κοινή προσήλωση στις δυτικές αξίες, στην ασφάλεια και στην ειρήνη. Στο ίδιο πνεύμα, τονίζει ότι οι δύο χώρες αποτελούν «συμμάχους της ελευθερίας» ενωμένες από την ιστορία και τις κοινές προκλήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Τραμπ καλεί τους πολίτες των ΗΠΑ να τιμήσουν την 25η Μαρτίου με εκδηλώσεις και δραστηριότητες, επισημαίνοντας ότι το παράδειγμα της Ελλάδας εξακολουθεί να εμπνέει «τους υπερασπιστές της ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο».