Διαγραμμίσεις στην οδό Αποκορώνου

1 από 2

Εργασίες διαγραμμίσεων πραγματοποιούν τεχνικά συνεργεία στην οδό Αποκορώνου στο ύψος της πλατείας Κολοκοτρώνη. Οι οδηγοί πρέπει να κινούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο.