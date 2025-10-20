Διαγραμμίσεις στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου

Διακοπή κυκλοφορίας υπάρχει στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου έως τις 18:00 λόγω εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διακοπή αφορά και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο τμήμα από τη συμβολή της οδού Αν. Παπανδρέου με την πλατεία Ελευθερίας (Δικαστηρίων) έως την οδό Πλουμιδάκη.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται τμηματικά, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαγράμμιση του τμήματος από τη συμβολή της οδού Αν. Παπανδρέου με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των δημοτών και συνιστάται στους οδηγούς να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων και κυκλοφοριακής συμφόρησης»