Διαγωνισμός μαντινάδας από τον Σύλλογο Κρουσανιωτών Αθήνας «Η Αγία Ειρήνη»

Με αφορμή την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης, ο Σύλλογος Κρουσανιωτών Αθήνας «Η Αγία Ειρήνη» διοργανώνει διαγωνισμό μαντινάδας με θέμα «Αγώνες και Θυσίες για την Ελευθερία».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση krousaniotesathinas@gmail.com έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Κάθε μαντινάδα πρέπει να συνοδεύεται από ονοματεπώνυμο της/του αποστολέα, τηλέφωνο και τόπο κατοικίας

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν από την κριτική επιτροπή σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία του Συλλόγου (Γερανίου 38 Ομόνοια) την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 στις 19:00»