Διαγωνισμός από τα Super Market SYNKA

Nέο διαγωνισμό «Παίξε Μπάλα στα SYN.KA», διοργανώνει η χανιώτικη αλυσίδα super market SYNKA, σημειώνοντας πως «κάθε επίσκεψη στα καταστήματα γίνεται ευκαιρία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα».

Οι καταναλωτές με κάθε 15€ αγορών ή αγοράζοντας προϊόντα με την ειδική σήμανση του διαγωνισμού, πάντα με την Bonus Card, διεκδικούν:

• 1 μεγάλο ταξιδιωτικό δώρο αξίας 3.000€

• 2 τηλεοράσεις Samsung QLED 65’’

• 2 Sony PlayStation 5 bundles

• 2 ψησταριές υγραερίου BBQ Compact 3ΕΧS

• 10 δωροεπιταγές αξίας 100€

• 15 επίσημες μπάλες

Η ενέργεια ισχύει από 2/7 έως 22/7/2026 σε όλα τα καταστήματα ΣΥΝ.ΚΑ, ενώ η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 24/7/2026.