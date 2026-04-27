Διαφωνίες για το ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς

Με αλλαγές πέρασε ο κανονισμός για τη Δημοτική Αγορά από τη Δημοτική Επιτροπή Χανίων το πρωί της Δευτέρας.

Η βασική αλλαγή αφορά τη μεταβίβαση ενός καταστήματος από τον πατέρα στο παιδί όχι μόνο μετά θάνατο που ίσχυε στο αρχικό σχέδιο κανονισμό αλλά και εν ζωή.

Για τις τουαλέτες σημειώθηκε πως οι επισκέπτες θα εξυπηρετούνται από αυτές που θα κατασκευαστούν εκτός του κτηρίου.

Το νέο κανονισμό ψήφισαν η δημοτική αρχή και η παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά”, ενώ απείχε ο κ. Λουτσετης από τη “Λαϊκή συσπείρωση”.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η τακτική των κυβέρνηση είναι να μειωθεί ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων προς οφελών των μεγάλων επιχειρήσεων και ότι ο κανονισμός κάνει μια σωστή προσπάθεια. Συμπλήρωσε όμως πως σε ότι αφορά το ωράριο έχει έντονες διαφωνίες καθώς προωθείται η παράταση του όλα τα επίπεδα. Πρότεινε η Δημοτική Αγορά να μην είναι ανοικτή όταν είναι κλειστά τα καταστήματα. “Σας καλούμε να λάβετε υπόψιν την πρόταση μας, να είναι ανοικτή η Δημοτική Αγορά όταν λειτουργούν τα καταστήματα. Δεν έχει αξία να μπαίνει ο επισκέπτης και να βλέπει κατεβασμένα τα ρολά των καταστημάτων! Γιατί από τις 6 το πρωί μέχρι της 1 τα ξημερώματα δεν μπορεί να λειτουργήσει το κατάστημα του κανένας αυτόαπασχολούμενος” είπε ο κ. Λουτσέτης.

Απαντώντας ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Τ. Αλογλου υποστήριξε πως ο στόχος του κανονισμού είναι να στηρίξει την τοπική οικονομία (παραγωγούς και εμπόρους) αποκλείοντας τους μεγάλους ομίλους. Είπε επίσης πως οι ανοικτές πόρτες της Δημοτικής Αγοράς δεν ταυτίζονται με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. “Δεν πειράζει αν τα ρολά είναι κλειστά , θα είναι όμορφα ρολά κλειστά όχι το αχούρι που επικρατούσε πριν” τόνισε.

Στη δευτερολογία του ο κ. Λουτσέτης επέμεινε της θέσης του “να διαφυλάξουμε το ωράριο να μην γίνει λάστιχο” προσθέτοντας πως είναι πολιτική απόφαση η στήριξη των αυτοπασχολούμενων.