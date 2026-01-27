Διαφημιστικές δαπάνες: Ανεπαρκείς εξηγήσεις από την Περιφέρεια – Νέο “άδειασμα” από Πολάκη

Ανεπαρκείς εξηγήσεις έδωσε η Περιφέρεια Κρήτης για όσα καταγγέλει ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, αναφορικά με διαφημιστικές δαπάνες σε τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η Περιφέρεια επικαλείται της διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η συγκεκριμένα εφημερίδα στο Μητρώο Τύπου, γεγονός που επισημαίνει με νέα παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης.

Αναλυτικά η Περιφέρεια Κρήτης σε ανακοίνωση με τίτλο«Η απάντηση της Περιφέρειας Κρήτης στην ανάρτηση του κ. Παύλου Πολάκη» αναφέρει τα εξής:

«Για την Περιφέρεια Κρήτης η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, είναι αρχή αδιαπραγμάτευτη. Το ίδιο, ακριβώς, ισχύει και για τις περιπτώσεις καταχωρήσεων στα ΜΜΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την προβολή των δράσεων μας.

Πρόκειται για μια συνεργασία που αφορά το σύνολο των Μέσων Ενημέρωσης της Κρήτης, η οποία γίνεται στη βάση των όσων ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

Σε κάθε περίπτωση η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας, ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Τα παραπάνω είχε υποστηρίξει και ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό KΡΗΤΗ TV το βράδυ της Δευτέρας.

Άμεση ήταν η απάντηση του Παύλου Πολάκη ο οποίος “άδειασε” μετά τον Άρη Παπαδογιάννη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Ο Χανιώτης βουλευτής ανέφερε τα εξής: «Λοιπον για τον ΟΑΚ τα ειπα να μην τα ξαναγραφω ! Παραπεμπω στο δημοσιευμα το σημερινο των ΧΑΝΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ που εχει την απαντηση μου στις αστειες δικαιολογιες του ΟΑΚ για τη χρηματοδοτηση του λιβελογραφου Δημητρη Σκουλουδη (φωτο 1-2 )

Ο κυριος Αρναουτακης βγηκε χθες και ειπε πως η περιφερεια τα εχει κανει ολα ΝΟΜΙΜΑ,χρηματοδοτει ολα τα ΜΜΕ της Κρητης ,ημερησια ή εβδομαδιαία κλπκλπ σε εκπομπη καναλιου στο Ηρρακλειο(φωτο3) Εχουμε και λεμε λοιπον:

1) Δημοσιευστε ολο τον καταλογο των χρηματοδοτησεων ανα ΜΜΕ απο το 2020 και μετα. Θελω να δω κατι…