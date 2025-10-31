menu
Διαδραστικά εργαστήρια στα Πειραματικά Λύκεια Ρεθύμνου και Ηρακλείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με έντονο ενδιαφέρον από τους μαθητές ολοκληρώθηκαν οι δράσεις που διοργάνωσε τον Οκτώβριο το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα η Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – “Μήτις” στα Πειραματικά Λύκεια Ρεθύμνου και Ηρακλείου, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της Έρευνας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και τη νέα γενιά, φέρνοντας τους μαθητές πιο κοντά στην έννοια της έρευνας, της καινοτομίας και του ρόλου που διαδραματίζει το Πανεπιστήμιο στην τοπική κοινωνία.
Κατά τη διάρκεια των δράσεων, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσίασαν στις σχολικές τάξεις το όραμα και τη λειτουργία του Ιδρύματος ως πυλώνα γνώσης, έρευνας και ανάπτυξης για την Κρήτη. Ακολούθησε διαδραστικό εργαστήριο – συζήτηση, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για το πώς αντιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο σήμερα και πώς το φαντάζονται στο μέλλον, ως δυνητικοί φοιτητές και ερευνητές.
Η συμμετοχή των μαθητών υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντική, με ιδέες που ανέδειξαν την κριτική τους σκέψη αλλά και την επιθυμία τους να συμβάλουν σε ένα πιο ανοιχτό, συμπεριληπτικό και κοινωνικά χρήσιμο Πανεπιστήμιο. Η δράση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Πανεπιστημίου Κρήτης για εξωστρέφεια και κοινωνική δικτύωση, με στόχο να καταστήσει την έρευνα προσιτή και ουσιαστική για κάθε πολίτη. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης με τη σχολική κοινότητα, ενθαρρύνοντας τους νέους να βλέπουν την επιστήμη ως ένα δυναμικό πεδίο δημιουργίας και κοινωνικής προσφοράς».

