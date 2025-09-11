Διαδήλωση για το 13ωρο στα Χανιά

Στη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας , στις 7 το απόγευμα καλεί η Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χανίων στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.

Στην ανακοίνωση της Ένωσης γίνεται λόγος για «αντεργατικό τερατούργημα» που θεσμοθετεί 13ωρη εργασία, ευέλικτα ωράρια και απαλλαγή των εργοδοτών από ασφαλιστικές εισφορές για υπερωρίες και νυχτερινή εργασία. Οι οικοδόμοι επισημαίνουν ότι οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε χαμηλότερες συντάξεις, μείωση του δωροσήμου και αύξηση των εργοδοτικών ατυχημάτων.