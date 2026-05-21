«Δια Πυρός» στα Χανιά: Σενάριο μεγάλης φωτιάς και απεγκλωβισμοί πολιτών

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα της πυροσβεστικής, του στρατού, των εθελοντικών ομάδων, της τοπικής αυτοδιοίκησης εξετάστηκε στην άσκηση “Δια Πυρός” που ξεκίνησε στις 10.30 το πρωί στην περιοχή του ΣΟΔΥ και των Τάφων του Βενιζέλου.

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης ξέσπασε πυρκαγιά βόρεια του Μουσικού Σχολείου που επεκτάθηκε στο δάσος με τις ομάδες πυρόσβεσης να σπεύδουν από διάφορα σημεία.

Η φωτιά ξεκίνησε από την Σειϊμένη, που αντιμετωπίστηκε από δύο οχήματα που ήλθαν από το κέντρο της πυροσβεστικής, ενώ άλλα δύο οχήματα προσήλθαν από τον Άγιο Ματθαίο.

Στην άσκηση μετείχε και η ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος)

Στο σενάριο προβλέπονταν απομάκρυνση εγκλωβισμένων πολιτών από σπίτια ανατολικά του σημείου έναρξης της πυρκαγιάς.