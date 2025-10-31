menu
20.7 C
Chania
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης: Δημιουργικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την έναρξη των εργαστηρίων του για το 2025-2026, τα οποία είναι εμπλουτισμένα με νέες και ποικίλες θεματικές, στοχεύοντας στη συμμετοχή παλιών και νέων φίλων όλων των ηλικιών, ανακοίνωσε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του.

Αναλυτικά:

ΠΑΙΔΙΚΑ-ΝΕΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
«Για 19η χρονιά θα λειτουργήσουν τα Παιδικά-Νεανικά Θεατρικά Εργαστήρια που απευθύνονται σε παιδιά από Νηπιαγωγείο έως και Λύκειο.

Νέο τμήμα:
Νηπιαγωγείο, Τρίτη 17:00-18:00, Ειρήνη Μαμάση, θεατρολόγος – ηθοποιός και Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου, θεατρολόγος

Μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού, Πέμπτη 17:30-18:30, Στέλλα Σκορδαρά, ηθοποιός, παιδαγωγός, σκηνοθέτις

Μαθητές Γ’ και Δ’ Δημοτικού, Σάββατο 15:30 – 17:00, Φαίδρα Γαλανάκη, ηθοποιός

Μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Σάββατο 11:00-12:30, Αλίκη Βρανά, θεατρολόγος

Μαθητές Γυμνασίου, Σάββατο 16:00-18:00, Αθηνά Μαθιουδάκη, ηθοποιός,

Μαθητές Λυκείου, Σάββατο 11:00-13:00, Στελλίνα Ιωαννίδου, ηθοποιός – σκηνοθέτις

Νέο τμήμα:
«Μουσειακό Θέατρο, δραματοποίηση μυθολογίας» Απευθύνεται σε μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Παρασκευή 18:00-19:30, Αλίκη Βρανά, θεατρολόγος και Κυβέλη Κουκουδάκη, παιδαγωγός-μουσικός

Τα παραπάνω μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 10 Νοεμβρίου 2025, θα ολοκληρωθούν στις 6 Ιουνίου 2026 με εβδομαδιαία συμμετοχή και θα γίνονται στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Α’ όροφος.
Μηναία συνδρομή 20€.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Φέτος, θα λειτουργήσει για 22η συνεχή χρονιά η Πειραματική Ερασιτεχνική Σκηνή. Μπορούν να συμμετάσχουν άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το θέατρο, να διοχετεύσουν μέσα από την τέχνη του θεάτρου την ενεργητικότητά τους και να εκφραστούν δημιουργικά συμμετέχοντας σε μια ομάδα.

Δευτέρα και Τετάρτη 19:00-21:00, Αθηνά Μαθιουδάκη, ηθοποιός
Τρίτη και Πέμπτη 19:00-21:00, Ιώ Ασηθιανάκη, ηθοποιός, σκηνοθέτις, Θένια Χατζή, ηθοποιός

Νέο τμήμα:
Δευτέρα και Τετάρτη 10:00-12:00, Στέλλα Σκορδαρά, ηθοποιός, παιδαγωγός, σκηνοθέτις

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν στις 10 Νοεμβρίου 2025, θα ολοκληρωθούν στις 7 Ιουνίου 2026 με εβδομαδιαία συμμετοχή και θα γίνονται στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Α’ όροφος.
Μηνιαία συνδρομή 30€.

Νέο τμήμα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΝΗΣ, ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
Τετάρτη 18:00-21:00, Ζαχαρούλα Κληματσάκη, ηθοποιός, μουσικός, δασκάλα τραγουδιού, αγωγής λόγου, υποκριτικής και αφήγησης

Το εργαστήρι φωνής, λόγου και αφήγησης θα ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου 2025, θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιείται δυο φορές το μήνα στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Α’ όροφος.
Μηνιαία συνδρομή 25€.

Νέο τμήμα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ FORUM
Πέμπτη 17:00-19:00, Ανθούλα Μαρινάκη, ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός και σύμβουλος ψυχικής υγείας.
Ο Αουγκούστο Μποάλ (1931-2009), σημαντικός Βραζιλιάνος θεατράνθρωπος και ακτιβιστής, ίδρυσε το Θέατρο του Καταπιεσμένου (Φόρουμ) με στόχο την αφύπνιση των συνειδήσεων, την ενδυνάμωση των καταπιεσμένων και την κοινωνική αλλαγή. Το Θέατρο Φόρουμ εκπαιδεύει το άτομο να σκέφτεται, να κατανοεί, να κριτικάρει, να προτείνει και να εφαρμόζει συλλογικά λύσεις.
Το εργαστήρι θεάτρου Forum θα ξεκινήσει στις 22 Ιανουαρίου 2026, θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουνίου 2026, με εβδομαδιαία συμμετοχή και θα γίνεται στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Α’ όροφος.
Μηνιαία συνδρομή 25€.
ΠΡΟΣΟΧΗ: για αυτό το εργαστήριο δεν γίνεται κατάθεση της συνδρομής τώρα. Η κατάθεση θα γίνει τον Ιανουάριο με την έναρξη του εργαστηρίου.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Και φέτος θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:
α) Δύο θεατρικά εργαστήρια για άτομα με αναπηρία σε συνεργασία με το Κ.δ.α.π. Α.μ.ε.α. “Ατλαντίδα”,
β) Ομάδες συμβουλευτικής για τους γονείς των ατόμων με αναπηρία

α) Τρίτη 16:00-18:00 θεατρικό εργαστήριο για άτομα με αναπηρία (Α’ τμήμα)
Τετάρτη 17:00-19:00 θεατρικό εργαστήριο για άτομα με αναπηρία (Β’ τμήμα)

β) Τρίτη 16:00-18:00, Τετάρτη 17:00-19:00 ομάδες συμβουλευτικής για τους γονείς των ατόμων με αναπηρία (για δηλώσεις συμμετοχής στις ομάδες συμβουλευτικής επικοινωνήστε με το Κ.δ.α.π. Α.μ.ε.α. “Ατλαντίδα”)
Μαρία Θεοδοσιάδου ειδική παιδαγωγός, Μάκης Κοκονάκης κοινωνικός φροντιστής, Ρήγας Κούγκολος βοηθός εμψυχωτής, Κωνσταντίνος Γεωργιλάκης κοινωνικός λειτουργός.

Τα εργαστήρια για άτομα με αναπηρία θα γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με διάρκεια από 11 Νοεμβρίου 2025 έως τις 3 Ιουνίου 2026 και με εβδομαδιαία συμμετοχή.

-Τα θεατρικά εργαστήρια για άτομα με αναπηρία καθώς και οι ομάδες συμβουλευτικής για τους γονείς παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο των εργαστηρίων και βιογραφικά των εκπαιδευτών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης www.dipethekritis.gr

Οι δηλώσεις συμμετοχής για όλα τα εργαστήρια-τμήματα θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας www.dipethekritis.gr (Εγγραφές Εργαστηρίων 2025-26) από 3/11 έως και 7/11/2025.

Για να θεωρείται ολοκληρωμένη η εγγραφή σε ένα εργαστήριο, θα πρέπει να γίνει κατάθεση της συνδρομής σε τραπεζικό λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης που θα αναγράφεται στην αίτηση, εντός δύο ημερών από την εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενου. Διαφορετικά, η εγγραφή θα ακυρώνεται αυτόματα.
Σαν αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου και το τμήμα στο οποίο επιθυμεί να συμμετέχει.

Οι συνδρομές αφορούν το διάστημα από το μήνα Νοέμβριο 2025 μέχρι και το μήνα Μάιο 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2821044256 και 2821023333, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum