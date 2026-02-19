ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. για όλη την Κρήτη – Επισημάνσεις του Ν. Χανιωτάκη κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Θεάτρου

Έμφαση στην ενεργή παρουσία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης σε όλο το νησί έδωσε κατά τον χαιρετισμό του ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Νικορέστης Χανιωτάκης, στο πλαίσιο της τελετής κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ., που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα παρουσία εκπροσώπων θεσμικών φορέων που στηρίζουν το Θέατρο, του Δ.Σ., των εργαζομένων κ.ά.

Η πρόεδρος Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη και ο κ. Χανιωτάκης καλωσόρισαν τους εκλεκτούς καλεσμένους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων και συγκεκριμένα, οι δήμαρχοι Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, που εκπροσώπησε και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, ο γενικός γραμματέας του Δήμου Χανίων Γιώργος Φραγκιαδάκης, ο αντιδήμαρχος Κισσάμου Θεόφιλος Χριστουλάκης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης Μάνος Τσάκωνας, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων Αγάπη Μικρού, ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων Αντώνης Κρασουδάκης, ο εκπρόσωπος της Ο.Α.Κ. Γιάννης Μουντογιαννάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη Μαθιός Φραντζεσκάκης, εκπρόσωποι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και της βουλευτού Ντόρας Μπακογιάννη κ.ά.

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία των εμψυχωτών των θεατρικών εργαστηρίων και των καλλιτεχνών που στηρίζουν ενεργά το καλλιτεχνικό έργο του Θεάτρου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανταλλάχθηκαν ευχές για μια δημιουργική χρονιά με υγεία, έμπνευση και επιτυχίες, ενώ τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και του θεατρικού οργανισμού για την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης.