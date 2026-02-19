menu
16.4 C
Chania
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. για όλη την Κρήτη – Επισημάνσεις του Ν. Χανιωτάκη κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Θεάτρου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Έμφαση στην ενεργή παρουσία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης σε όλο το νησί έδωσε κατά τον χαιρετισμό του ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Νικορέστης Χανιωτάκης, στο πλαίσιο της τελετής κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ., που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα παρουσία εκπροσώπων θεσμικών φορέων που στηρίζουν το Θέατρο, του Δ.Σ., των εργαζομένων κ.ά.

Η πρόεδρος Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη και ο κ. Χανιωτάκης καλωσόρισαν τους εκλεκτούς καλεσμένους.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων και συγκεκριμένα, οι δήμαρχοι Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, που εκπροσώπησε και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, ο γενικός γραμματέας του Δήμου Χανίων Γιώργος Φραγκιαδάκης, ο αντιδήμαρχος Κισσάμου Θεόφιλος Χριστουλάκης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης Μάνος Τσάκωνας, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων Αγάπη Μικρού, ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων Αντώνης Κρασουδάκης, ο εκπρόσωπος της Ο.Α.Κ. Γιάννης Μουντογιαννάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη Μαθιός Φραντζεσκάκης, εκπρόσωποι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και της βουλευτού Ντόρας Μπακογιάννη κ.ά.
Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία των εμψυχωτών των θεατρικών εργαστηρίων και των καλλιτεχνών που στηρίζουν ενεργά το καλλιτεχνικό έργο του Θεάτρου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανταλλάχθηκαν ευχές για μια δημιουργική χρονιά με υγεία, έμπνευση και επιτυχίες, ενώ τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και του θεατρικού οργανισμού για την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum