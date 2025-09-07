menu
27.4 C
Chania
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Δεύτερος συνεχής τίτλος για την Σαμπαλένκα στο US Open

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο1 στον κόσμο, κατάκτησε το δεύτερο συνεχόμενο US Open και πρώτο μεγάλο τίτλο για το 2025, νικώντας στον τελικό την (Νο9) Αμερικανίδα Αμάντα Ανισίμοβα με 6-3, 7-6 (7/3).

Τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Grand Slam πλέον, η 27χρονη Λευκορωσίδα έχασε φέτος στους τελικούς του Australian Open τον Ιανουάριο και του Roland Garros, τον Ιούνιο.

Εν τω μεταξύ, η Ανισίμοβα ηττήθηκε για δεύτερη συνεχή φορά σε τελικό Grand Slam μετά την συντριπτική ήττα με 6-0, 6-0 από την Ίγκα Σβιάτεκ στο Γουίμπλεντον.

Η Σαμπαλένκα είναι η πρώτη παίκτρια από την εποχή της Σερένα Γουίλιαμς που διατηρεί τον τίτλο της στο US Open για δύο συνεχόμενα χρόνια. Η Αμερικανίδα, με 23 τίτλους Grand Slam, είχε κερδίσει τρία συνεχόμενα χρόνια στη Νέα Υόρκη, μεταξύ 2012 και 2014.

Εκτός από τους δύο τίτλους της στη Νέα Υόρκη, η Σαμπαλένκα έχει κατακτήσει το Australian Open το 2023 και το 2024.

Η 24χρονη Αμερικανίδα, παρά την πληθώρα αβίαστων λαθών, κράτησε τη θέση της καλύτερα το Σάββατο από ό,τι στον πρώτο της τελικό Grand Slam τον Ιούλιο, στο γρασίδι του Λονδίνου, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό ενάντια στη δύναμη και την εμπειρία της αντιπάλου τη, που εξασφάλισε το πρώτο σετ με break στο 4-3 μετά από ένα πολύ σφιχτό ξεκίνημα.

Στο δεύτερο σετ, η Ανισίμοβα επέστρεψε δύο φορές από ένα break down για να σπρώξει την αντίπαλό της σε tiebreak, το οποίο η Λευκορωσίδα κέρδισε χωρίς κανένα πρόβλημα. Η Ανισίμοβα θα ανέβει στην επόμενη κατάταξη της WTA στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, την υψηλότερη θέση της καριέρας της.

Η Σαμπαλένκα ήταν βέβαιο ότι θα παραμείνει Νο 1 από τότε που προκρίθηκε στα προημιτελικά της Νέας Υόρκης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum