Δεύτερος συνεχής τίτλος για την Σαμπαλένκα στο US Open

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο1 στον κόσμο, κατάκτησε το δεύτερο συνεχόμενο US Open και πρώτο μεγάλο τίτλο για το 2025, νικώντας στον τελικό την (Νο9) Αμερικανίδα Αμάντα Ανισίμοβα με 6-3, 7-6 (7/3).

Τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Grand Slam πλέον, η 27χρονη Λευκορωσίδα έχασε φέτος στους τελικούς του Australian Open τον Ιανουάριο και του Roland Garros, τον Ιούνιο.

Εν τω μεταξύ, η Ανισίμοβα ηττήθηκε για δεύτερη συνεχή φορά σε τελικό Grand Slam μετά την συντριπτική ήττα με 6-0, 6-0 από την Ίγκα Σβιάτεκ στο Γουίμπλεντον.

Η Σαμπαλένκα είναι η πρώτη παίκτρια από την εποχή της Σερένα Γουίλιαμς που διατηρεί τον τίτλο της στο US Open για δύο συνεχόμενα χρόνια. Η Αμερικανίδα, με 23 τίτλους Grand Slam, είχε κερδίσει τρία συνεχόμενα χρόνια στη Νέα Υόρκη, μεταξύ 2012 και 2014.

Εκτός από τους δύο τίτλους της στη Νέα Υόρκη, η Σαμπαλένκα έχει κατακτήσει το Australian Open το 2023 και το 2024.

Η 24χρονη Αμερικανίδα, παρά την πληθώρα αβίαστων λαθών, κράτησε τη θέση της καλύτερα το Σάββατο από ό,τι στον πρώτο της τελικό Grand Slam τον Ιούλιο, στο γρασίδι του Λονδίνου, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό ενάντια στη δύναμη και την εμπειρία της αντιπάλου τη, που εξασφάλισε το πρώτο σετ με break στο 4-3 μετά από ένα πολύ σφιχτό ξεκίνημα.

Στο δεύτερο σετ, η Ανισίμοβα επέστρεψε δύο φορές από ένα break down για να σπρώξει την αντίπαλό της σε tiebreak, το οποίο η Λευκορωσίδα κέρδισε χωρίς κανένα πρόβλημα. Η Ανισίμοβα θα ανέβει στην επόμενη κατάταξη της WTA στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, την υψηλότερη θέση της καριέρας της.

Η Σαμπαλένκα ήταν βέβαιο ότι θα παραμείνει Νο 1 από τότε που προκρίθηκε στα προημιτελικά της Νέας Υόρκης.