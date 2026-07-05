Δεύτερη ευκαιρία στη γνώση μέσα από το εσπερινό ΓΕΛ Χανίων

Μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση, χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, δίνει το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Χανίων, στο οποίο ξεκίνησε η πρώτη φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές, έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στις 11.59 μ.μ. Η εγγραφή σε αυτή τη φάση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τώρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την κατεύθυνση που επιθυμούν, Ανθρωπιστικών, Θετικών, Υγείας ή Οικονομίας, ώστε να εγκριθούν τα αντίστοιχα τμήματα.

Για πληροφορίες και βοήθεια στη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπο- ρούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 6973533370 και 6974930474 ή στο email mail@lyk-esp- chanion.chan.sch.gr.