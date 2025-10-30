Δεύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου

Σε δεύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών/προσφύγων στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου, προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν 65 άτομα σε σκάφος τα οποία μεταφέρονται αρχικά στην Παλαιόχωρα και στη συνέχεια σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας.
