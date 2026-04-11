menu
19.4 C
Chania
Σάββατο, 11 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕπικαιρότητα
Συνεργασίες

Δεύτερη ανάγνωση: Ο “Ξένος” του Μεγάλου Σαββάτου

Σταύρος Καλαϊτζόγλου
0

ΕΝΑ από τα πιο επίκαιρα, έντονα πολιτικό, “µεγαλοβδοµαδιάτικο” κείµενο που επικεντρώνεται στην έννοια του “άλλου”, του αποξενωµένου εξαιτίας πολέµων, πολιτικών αντιθέσεων, είναι το παρακάτω
σ τ ι χ η ρ ό ν που ψάλλεται το Μεγάλο Σάββατο: κείµενο/γλωσσικός ύµνος σε παρηχήσεις του γράµµατο ξι αλλά και πλούτος ποικίλων αποχρώσεων της λέξη  ξ έ ν ο ς .   

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ είναι αφιερωµένο στον ευσχήµονα Ιωσήφ τον από Αριµαθαίας, και καταγράγει την ώρα που ικετεύει τον Πιλάτο να του επιτρέψει να παραλάβει τον νεκρόν Ιησούν για να τον καταθέσει “εν µνήµατι κενώ”. Η σύνθεση του αριστουργήµατος αυτού είναι του διάσηµου στιχουργού Γεωργίου Ἀκροπολίτου (1217-1282), συγγραφέα, πολιτικού και διπλωµάτη του Βυζαντίου:

“Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτῖνας, καὶ τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ διαρραγὲν τῷ τοῦ σωτῆρος θανάτῳ ὁ Ἰωσὴφ θεασάµενος, προσῆλθε τῷ Πιλάτῳ καὶ ἱκέτευε λέγων·

«∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον Αἰγύπτῳ ξενωθέντα·

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁµόφυλοι µισοῦντες µαστιγοῦσιν ὡς ξένον·

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, οὐ ξενίζοµαι βλέπειν τὸν θάνατον τοῦ ξένου·

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃς παρῆν εἰς ξενίζειν τοὺς πτωχοὺς καὶ ξένους.

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν Ἰούδας δολίως ἀπεξένωσε κόσµου.

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁ φίλος ἀρνεῖται µὴ εἰδέναι ὡς ξένον.

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, [ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ,] ὅτι οὐκ ἔχει ὁ ξένος τὴν κεφαλὴν ὅπου κλίναι.

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ἡ µήτηρ ὡς ζῶντα καθικετεύει βοῶσα·  Εἰ καὶ τὰ σπλάγχνα σπαράττοµαι καὶ τὴν καρδίαν τιτρώσκοµαι νεκρὸν ἄπνουν σε βλέπουσα, ἀλλὰ τῇ σῇ ἀναστάσει µεγαλυνθῆναι θαρρῶ.»

ΑΛΛΑ, πόσους παρόµοιους ξ έ ν ο υ ς δεν δηµιουργούν οι ανόητοι ανθρώπινοι πόλεµοι, όταν “καραβιές-καραβιές” δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες ζητούν επί µαταίω µια θέση στον κόσµο µας, ή πνίγονται στα νερά της Μεσογείου αναζητώντας µια νέα εστία; Ακριβώς όπως το λέει κι ο ποιητής, “ὅτι οὐκ ἔχει ὁ ξένος τὴν κεφαλὴν ὅπου κλίναι”. Με την ξενοφοβία µας όµως, κανείς δεν γλυτώνει, αν δεν αισθανθεί και ο ίδιος ότι σ’ αυτόν τον πλανήτη, όλοι είµαστε ξένοι, περαστικοί. Και κυρίως ότι τίποτε δεν µας ανήκει.

ΕΙΘΕ η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει ειρήνευση και σοφροσύνη στις ηγεσίες των “µεγάλων” που διαφεντεύουν τον κόσµο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum