Δεύτερη ανάγνωση: Ο “Ξένος” του Μεγάλου Σαββάτου

ΕΝΑ από τα πιο επίκαιρα, έντονα πολιτικό, “µεγαλοβδοµαδιάτικο” κείµενο που επικεντρώνεται στην έννοια του “άλλου”, του αποξενωµένου εξαιτίας πολέµων, πολιτικών αντιθέσεων, είναι το παρακάτω

σ τ ι χ η ρ ό ν που ψάλλεται το Μεγάλο Σάββατο: κείµενο/γλωσσικός ύµνος σε παρηχήσεις του γράµµατο ξι αλλά και πλούτος ποικίλων αποχρώσεων της λέξη ξ έ ν ο ς .

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ είναι αφιερωµένο στον ευσχήµονα Ιωσήφ τον από Αριµαθαίας, και καταγράγει την ώρα που ικετεύει τον Πιλάτο να του επιτρέψει να παραλάβει τον νεκρόν Ιησούν για να τον καταθέσει “εν µνήµατι κενώ”. Η σύνθεση του αριστουργήµατος αυτού είναι του διάσηµου στιχουργού Γεωργίου Ἀκροπολίτου (1217-1282), συγγραφέα, πολιτικού και διπλωµάτη του Βυζαντίου:

“Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτῖνας, καὶ τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ διαρραγὲν τῷ τοῦ σωτῆρος θανάτῳ ὁ Ἰωσὴφ θεασάµενος, προσῆλθε τῷ Πιλάτῳ καὶ ἱκέτευε λέγων·

«∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον Αἰγύπτῳ ξενωθέντα·

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁµόφυλοι µισοῦντες µαστιγοῦσιν ὡς ξένον·

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, οὐ ξενίζοµαι βλέπειν τὸν θάνατον τοῦ ξένου·

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃς παρῆν εἰς ξενίζειν τοὺς πτωχοὺς καὶ ξένους.

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν Ἰούδας δολίως ἀπεξένωσε κόσµου.

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁ φίλος ἀρνεῖται µὴ εἰδέναι ὡς ξένον.

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, [ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ,] ὅτι οὐκ ἔχει ὁ ξένος τὴν κεφαλὴν ὅπου κλίναι.

∆ός µοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ἡ µήτηρ ὡς ζῶντα καθικετεύει βοῶσα· Εἰ καὶ τὰ σπλάγχνα σπαράττοµαι καὶ τὴν καρδίαν τιτρώσκοµαι νεκρὸν ἄπνουν σε βλέπουσα, ἀλλὰ τῇ σῇ ἀναστάσει µεγαλυνθῆναι θαρρῶ.»

ΑΛΛΑ, πόσους παρόµοιους ξ έ ν ο υ ς δεν δηµιουργούν οι ανόητοι ανθρώπινοι πόλεµοι, όταν “καραβιές-καραβιές” δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες ζητούν επί µαταίω µια θέση στον κόσµο µας, ή πνίγονται στα νερά της Μεσογείου αναζητώντας µια νέα εστία; Ακριβώς όπως το λέει κι ο ποιητής, “ὅτι οὐκ ἔχει ὁ ξένος τὴν κεφαλὴν ὅπου κλίναι”. Με την ξενοφοβία µας όµως, κανείς δεν γλυτώνει, αν δεν αισθανθεί και ο ίδιος ότι σ’ αυτόν τον πλανήτη, όλοι είµαστε ξένοι, περαστικοί. Και κυρίως ότι τίποτε δεν µας ανήκει.

ΕΙΘΕ η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει ειρήνευση και σοφροσύνη στις ηγεσίες των “µεγάλων” που διαφεντεύουν τον κόσµο.