Δεύτερη ανάγνωση – ∆ιαχρονικό Ρουσφέτι

ΤΑ ΕΧΕΙ πει εύγλωττα και µε απόλυτη… ευκρίνεια ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε κάποια οµιλία του, στην οποία καυτηριάζει την “αθέµιτη συναλλαγή” µεταξύ εκλογέων και βουλευτών-κοινώς ρουσφέτι! Αλλά και τον… ρόλο της Αντιπολίτευσης. ∆υστυχώς, δεν έχει αλλάξει τίποτε!

“Συµπολίται,

Γνωρίζετε ποία υπήρξαν τα αίτια, τα οποία προεκάλεσαν την εξέγερσιν του Αυγούστου παρελθόντος έτους, εποµένως δεν έχω ανάγκην να υποµνήσω αυτά εις υµάς διά µακρών […] Κυβέρνησις καταναλίσκουσα το πλείστον της δραστηριότητος της ουχί εις προαγωγήν των δηµοσίων συµφερόντων, αλλ’ εις την ικανοποίησιν, ως επί τα πολλά αθεµίτων αξιώσεων, δι’ ων διενεργείται η συναλλαγή µεταξύ εκλογέως και βουλευτού αφ’ ενός, µεταξύ βουλευτού και Κυβερνήσεως αφ’ ετέρου, ήτις Κυβέρνησις διά τούτο, πλην του προέδρου αυτής, απετελείτο, ως επί τα πολλά, ουχί εκ των ικανωτάτων προς εξυπηρέτησιν του δηµοσίου συµφέροντος, αλλ’ εκ των επιτηδειοτάτων, όπως εξυπηρετήσωσι τας ανάγκας της συναλλαγής. Αντιπολίτευσις εις ουδέν συνήθως άλλο αποβλέπουσα ή την κάλυψιν της Αρχής, χάριν της οποίας εθυσιάζετο πολλάκις πάσα άλλη αρχή και κάθε άλλο συµφέρον του Κράτους. Νόµος αποβάς ιστός αράχνης, δυνάµενος µεν να συλλαµβάνη τους ασθενεστέρους, αλλά κατασχιζόµενος θρασέως από πάντα ισχυρόν. […] (1909) [“Τα κείµενα του Ελευθερίου Βενιζέλου, 1909-1935”, τ. Α’, Αθήνα, 1981, σ. 174]

… ΑΛΛΑ, κάποτε αυτή η διαχρονική εγγενής ανοµία πρέπει να εκλείψει. Φυσικα, µόνο µε… τον πέλεκυ της ΕΕ. Και “ορθώς” η Βουλή αυτές τις µέρες (λόγω και Κοβέσι) αποφάσισε, µε πολύ µεγάλη πλειοηφία, ότι οι παρεµβάσεις των βουλευτών για ατοµικά προβλήµατα των ψηφοφόρων τους δεν είναι µέρος του έργου τους, που καλύπτεται από τη βουλευτική ασυλία. Με την ευκαιρία, ας διαβάσουν και λίγο Ελ. Βενιζέλο… Καλό θα τους κάνει!