Δεύτερη ανάγνωση – ∆ιαχρονικό Ρουσφέτι

Σταύρος Καλαϊτζόγλου
ΤΑ ΕΧΕΙ πει εύγλωττα και µε απόλυτη… ευκρίνεια ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε κάποια οµιλία του, στην οποία καυτηριάζει την “αθέµιτη συναλλαγή” µεταξύ εκλογέων και βουλευτών-κοινώς ρουσφέτι! Αλλά και τον… ρόλο της Αντιπολίτευσης. ∆υστυχώς, δεν έχει αλλάξει τίποτε!

“Συµπολίται,
Γνωρίζετε ποία υπήρξαν τα αίτια, τα οποία προεκάλεσαν την εξέγερσιν του Αυγούστου παρελθόντος έτους, εποµένως δεν έχω ανάγκην να υποµνήσω αυτά εις υµάς διά µακρών […] Κυβέρνησις καταναλίσκουσα το πλείστον της δραστηριότητος της ουχί εις προαγωγήν των δηµοσίων συµφερόντων, αλλ’ εις την ικανοποίησιν, ως επί τα πολλά αθεµίτων αξιώσεων, δι’ ων διενεργείται η συναλλαγή µεταξύ εκλογέως και βουλευτού αφ’ ενός, µεταξύ βουλευτού και Κυβερνήσεως αφ’ ετέρου, ήτις Κυβέρνησις διά τούτο, πλην του προέδρου αυτής, απετελείτο, ως επί τα πολλά, ουχί εκ των ικανωτάτων προς εξυπηρέτησιν του δηµοσίου συµφέροντος, αλλ’ εκ των επιτηδειοτάτων, όπως εξυπηρετήσωσι τας ανάγκας της συναλλαγής. Αντιπολίτευσις εις ουδέν συνήθως άλλο αποβλέπουσα ή την κάλυψιν της Αρχής, χάριν της οποίας εθυσιάζετο πολλάκις πάσα άλλη αρχή και κάθε άλλο συµφέρον του Κράτους. Νόµος αποβάς ιστός αράχνης, δυνάµενος µεν να συλλαµβάνη τους ασθενεστέρους, αλλά κατασχιζόµενος θρασέως από πάντα ισχυρόν. […] (1909) [“Τα κείµενα του Ελευθερίου Βενιζέλου, 1909-1935”, τ. Α’, Αθήνα, 1981, σ. 174]

… ΑΛΛΑ, κάποτε αυτή η διαχρονική εγγενής ανοµία πρέπει να εκλείψει. Φυσικα, µόνο µε… τον πέλεκυ της ΕΕ. Και “ορθώς” η Βουλή αυτές τις µέρες (λόγω και Κοβέσι) αποφάσισε, µε πολύ µεγάλη πλειοηφία, ότι οι παρεµβάσεις των βουλευτών για ατοµικά προβλήµατα των ψηφοφόρων τους δεν είναι µέρος του έργου τους, που καλύπτεται από τη βουλευτική ασυλία. Με την ευκαιρία, ας διαβάσουν και λίγο Ελ. Βενιζέλο… Καλό θα τους κάνει!

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

