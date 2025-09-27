Δεύτερη ανάγνωση: H είδηση

ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΗ, θα πουν κάποιοι, η είδηση! Έχουµε άλλες προτεραιότητες, θα πουν οι ιθύνοντες! Είναι ατοµική (µονοκατοικία) ή συλλογική (πολυκατοικία) υπόθεση, θα αντιτείνουν τρίτοι…

ΚΙ ΟΜΩΣ! Σύµφωνα µε σηµερινή είδηση από το Ηράκλειο (26-9-25), «∆ιπλό περιστατικό πτώσης µπαλκονιών καταγράφηκε σήµερα το πρωί…, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Συγκεκριµένα, καταγράφηκε κατάρρευση τµήµατος µπαλκονιού σε κτήριο της οδού Γιαννίκου στον Λάκκο. Η ∆ηµοτική Αστυνοµία απέκλεισε άµεσα την περιοχή για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σηµείο έσπευσαν µηχανικοί της Πολεοδοµίας για να ελέγξουν τόσο το υπόλοιπο µπαλκόνι όσο και τη στατικότητα του κτιρίου…».

∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ µακριά από το Ηράκλειο, ούτε είµαστε άτρωτοι σε καταρρεύσεις κοµµατιών από ταράτσες ή µπαλκονιών εδώ στα Χανιά. Το θέµα έχει θιγεί κι άλλοτε από αυτή τη στήλη στην εφηµερίδα. Γιατί οι αρµόδιες αρχές ελέγχων, να επεµβαίνουν εκ των υστέρων; Γιατί, η ∆ηµοτική Αστυνοµία στα Χανιά (αν υπάρχει, κι αν δεν υπάρχει, γιατί να µην υπάρχει;) να µην ειδοποιεί, όπου διαπιστώνει ετοιµόρροπες κατοικίες; Γιατί, οι µηχανικοί της Πολεοδοµίας κάνουν κι αυτοί αυτοψίες εκ των υστέρων (ευτυχώς που µέχρι τώρα δεν υπήρξαν θύµατα, αλλά κανείς δεν προβλέπει το µέλλον) και όχι προληπτικούς ελέγχους; Τους οποίους, φυσικά, θα χρεώνουν στους ιδιοκτήτες, όταν πρόκειται για επικίνδυνες καταστάσεις (φωτ.).

ΣΙΓΟΥΡΑ, πολλοί θα πουν ότι δεν έχουν χρήµατα για επισκευές. Άλλοι θα πούν ότι δεν υπάρχει συµφωνία ιδιοκτητών στις πολυκατοικίες, κι έτσι δεν… γίνεται τίποτε! Αλλά, γιατί να συµβεί κάποιο ατύχηµα πρώτα κι έπειτα να “τρέχουµε και να µη φτάνουµε”; Πότε θα µπουν ασφαλιστικές δικλείδες σε τέτοιες περιπτώσεις;