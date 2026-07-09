Δεύτερη ανάγνωση: Εδώ είμαστε!

Σε μια δυστοπική εποχή, στην οποία έχουμε συνεχή καταγραφή μιας τρελής ωμής πραγματικότητας, με ταυτόχρονη προβολή της σε δισεκατομμύρια οθόνες, γνωρίζουμε πολύ καλά τι είμαστε ικανοί να κάνουμε ο ένας στον άλλον και πόσο κυνικοί καταντήσαμε.

Τι μας μαθαίνουν Τραμπ και Πούτιν, που δεν μας μαθαίνει καμιά ελληνική κυβέρνηση, ή ευρωπαϊκό κατεστημένο; Κάτι που είναι τρομερά ανησυχητικό, αφού περιλαμβάνει ένα “πακέτο” αρνητικών στοιχείων για όλο τον πλανήτη:

– οι χρεοκοπημένες παλιές ιδεολογίες έπαψαν να έχουν πραγματικό αντίκρισμα-όσο κι αν εδώ στην Ελλάδα επιμένουμε ακόμη σε στείρους και μάλλον καταστροφικούς διαχωρισμούς: Ε.Λ.Α.Σ. (νεο-ελασίτες;), ΚΚΕ (σταλινικό), Ν.Δ. (νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός), ΠΑΣΟΚ (ξεθυμασμένος νεο“σοσιαλισμός”) κ.λπ. Φυσικά, το μεγαλύτερο θύμα της παγκόσμιας υποχώρησης της “αριστεράς” είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που άλλοτε αποτέλεσε σημαντικό κορμό της αντιπολίτευσης, ενώ σήμερα, βρίσκεται σε υπαρξιακό αδιέξοδο. Εμφανής η τάση του, όχι πια για ανάκαμψη, αλλά για συνεχή συρρίκνωσή του. Βασικό, δυσκολόλυτο ερώτημα: διάλυση, ενσωμάτωση ή πολιτική απορρόφησή του;

– η παγκόσμια οικονομική κρίση επιδεινώνεται με τους ανόητους πολέμους των “μεγάλων” και την αλλοίωση της ποιότητας ζωής, ενώ και η καταστροφή του πλανήτη συνεπάγεται την κλιματικη αλλαγή (ειδικά στη Ευρώπη) με τους κάυσωνες και τους 3. 700 “κλιματικούς” νεκρούς

– η ραγδαία υποχώρηση της λ ο γ ι κ ή ς και η επιστροφή, μέσω Ε.Λ.Α.Σ.- ΠΑΣΟΚ ενός ακραίου ακοστολόγητου λαϊκισμού (δωρεάν εισιτήρια σε αστικές συγκοινωνίες, κατάργηση Πανελλαδικών κ.ά.)

Κόμματα και υποκόμματα που βρίσκονται στην αντιπολίτευση-όπου να’ ναι θα προστεθεί κι ο Σαμαράς -τί μπορούν να προσφέρουν στο λαό, όταν η μόνη επιδίωξή τους είναι να φύγει ο Μητσοτάκης- χωρίς καμία εναλλακτική; Ποιος απ’ όλους αυτούς τους επίδοξους πρωθυπουργούς μπορεί να απαντήσει συγκεκριμένα, μόνος ή με σύμπραξη άλλων, σε βασικά α ι τ ή μ α τ α της κοινωνίας, των οποίων τη λύση έχει άμεση ανάγκη ο Έλληνας ψηφοφόρος: Ποιος θα λύσει την α κ ρ ί β ε ι α, το στεγαστικό και το δημογραφικό, τα θέματα της δικαιοσύνης, την καταστρατήγηση των ατομικών δικαιωμάτων, την ψηφιακή κόπωση, γενικώς την κακή λειτουργία των θεσμών; Ακούτε ποτέ από αντιπολιτευόμενο κόμμα να προτείνει κάτι συγκεκριμένο στα παραπάνω; Όλα τους, αντί να συμπράξουν, ομφαλοσκοπούν με μοναδικό όνειρο να πέσει η … κυβέρνηση! Αλλά οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν με οράματα και παροράματα, με ευχολόγια και… προσευχές!