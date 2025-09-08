menu
Δεύτερες στην Ευρώπη με την Εθνική νεανίδων Κυριακοπούλου και Κουνδουράκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μια μεγάλη διάκριση κατάφερε να σημειώσει η Εθνική μας ομάδα πόλο νεανίδων, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξήχθη στη Μάλτα όπου και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Όπως αναφέρει ο ΝΟΧ «στις τάξεις της υπήρχαν οι δύο αθλήτριες του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, η Νικολέτα Κυριακοπούλου και η Κατερίνα Κουνδουράκη, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην πορεία της στο τουρνουά.

Η Ελλάδα διεκδίκησε μέχρι τέλους τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, χάνοντας στις λεπτομέρειες με 10-9 από την Ισπανία στον τελικό. Με απολογισμό τέσσερις νίκες σε έξι αγώνες, τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι η ελληνική υδατοσφαίριση παραμένει στην ελίτ της Ευρώπης!

Η Κυριακοπούλου είχε συμμετοχή και στον τελικό, ενώ στο φινάλε της διοργάνωσης βραβεύτηκε ως κορυφαία τερματοφύλακας του τουρνουά. Η Κουνδουράκη πρόσφερε με την παρουσία της στα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε, βοηθώντας και εκείνη στα μέγιστα.

Ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων συγχαίρει θερμά τις δύο αθλήτριές του για τη διάκρισή τους, αλλά και ολόκληρη την Εθνική ομάδα για την τεράστια επιτυχία της»

