ΔΕΥΑΒΑ: Εκπτωση στο νερό άρδευσης για συνεπείς αγρότες

Γιάννης Λυβιάκης
Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΒΑ που καθορίζει έκπτωση 15%  στους λογαριασμούς άρδευσης των συνεπών καταναλωτών – αγροτών, ανακοινώθηκε την Δευτέρα.

Μάλιστα, προβλέπεται επιπλέον έκπτωση έως και 22% για όσους υιοθετούν μεθόδους εξοικονόμησης νερού, όπως η άρδευση με σταγόνες.

Οπως είπε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ, Ευτύχης Μαυρογένης, στόχος είναι «μία θετική στάση απέναντι στα προβλήματα των αγροτών και να αισθανθούν ότι η ΔΕΥΑΒΑ στέκεται δίπλα τους.
Έτσι λοιπόν, με απόφασή μας η οποία έχει εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι αγρότες θα έχουν τα εξής οφέλη: Πρώτον, θα καταβάλλουν 15% λιγότερο στην αξία του καταναλισκόμενου αρδευτικού νερού, εάν και εφόσον πληρώνουν εντός της νόμιμης προθεσμίας του λογαριασμού. Εάν δηλαδή είναι συνεπείς, θα έχουν αυτόματα 15% έκπτωση.
Η μεγάλη καινοτομία όμως είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω εκπτώσεως από 15 έως 22% (ανάλογα την περιοχή) στην περίπτωση που ποτίζουν με τη διαδικασία της στάγδην άρδευσης (με σταγόνες). Δίνουμε αυτό το κίνητρο γιατί, πρώτον, θα έχουμε ενεργειακό όφελος και, δεύτερον, οι αγρότες θα μπουν σε μία λογική οικονομίας και όχι σπατάλης».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο τρόπος υπολογισμού είναι απλός: με μία υπεύθυνη δήλωση από έναν γεωπόνο, ο οποίος θα πιστοποιεί μετά από αυτοψία ότι υπάρχει εγκατάσταση με σταγόνες, αναφέροντας την περιοχή και τον αριθμό ΑΤΑΚ. Εμείς θα κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Έτσι ο αγρότης θα μπορεί να πληρώνει του χρόνου έως και 30% λιγότερο στην άρδευση. Στην ύδρευση παραμένει η έκπτωση συνέπειας 15% για όσους πληρώνουν εμπρόθεσμα.
Επίσης, στις μικρές αγροτικές εκτάσεις μέχρι ένα στρέμμα, θα υφίσταται η έκπτωση 15% ανεξάρτητα από τις άλλες δύο εκπτώσεις. Το νέο τιμολόγιο θα εφαρμοστεί από 1η Ιουλίου, ώστε να προλάβουμε να ενημερώσουμε τους αγρότες. Θέλουμε να αλλάξουν τρόπο σκέψης. Αν καταναλώνουν νερό με απροσεξία θα το πληρώνουν ακριβά, αν όμως το καταναλώνουν με φειδώ, θα δουν μεγάλη εξοικονόμηση. Είναι μια καινοτομία για τους δημότες του Πλατανιά όπου η ΔΕΑΒΑ αρδεύει τα χωράφια».
Ο κ. Μαυρογένης απαντώντας σε ερώτηση των «Χανιώτικων νέων» σημείωσε ότι «δεν υπάρχει αύξηση στο τιμολόγιο. Δεν αυξάνουμε καθόλου ούτε το νερό της ύδρευσης ούτε της άρδευσης. Ουσιαστικά παραμένει σταθερό. Αν συγκρίνετε τα τιμολόγια, δίνουμε μόνο μια πολύ μικρή αύξηση της τάξης του 5% στην ύδρευση σε πολύ μεγάλους καταναλωτές, όπως μεγάλα ξενοδοχεία, ακριβώς για να εξισορροπήσουμε αυτά που αναγγέλθηκαν».
Ο ίδιος κάλεσε «τους δημότες που έχουν εκκρεμότητες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για ρύθμιση έως 24 δόσεις. Για να επωφεληθεί κάποιος από τη νέα τιμολογιακή πολιτική και τις εκπτώσεις, πρέπει οι οφειλές του να είναι ρυθμισμένες. Δεν μπορεί κάποιος να χρωστάει και ταυτόχρονα να δέχεται τις ευεργεσίες του νέου τιμολογίου. Είναι μια ευκαιρία για τους αγρότες να έρθουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους».

Ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, υπογράμμισε ότι «η ΔΕΥΑΒΑ είναι μια αμιγώς δημοτική επιχείρηση από το 2011. Έχει ένα τεράστιο εύρος να καλύψει στην ύδρευση, την άρδευση αλλά και την αποχέτευση, με το μεγάλο παραλιακό μέτωπο και τις εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις. Στον σχεδιασμό μας ήταν ο εξορθολογισμός του τιμολογίου και η παροχή κινήτρων στους παραγωγούς και τους καταναλωτές πόσιμου νερού ώστε να είναι συνεπείς.
Η έκπτωση συνέπειας 15% είναι πολύ σημαντική, αν σκεφτεί κανείς ότι η αντίστοιχη έκπτωση όταν πληρώνουμε το ποσό που μας αντιστοιχεί στη φορολογική μας δήλωση, η έκπτωση είναι 3%».
Ο κ. Μαλανδράκης πρόσθεσε ότι η ΔΕΥΑΒΑ υλοποιεί μεγάλα επενδυτικά προγράμματα και έχει υποβάλει προτάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για νέα αρδευτικά δίκτυα ενώ τόνισε ότι με τη νέα μεθοδολογία, αν ένας αγρότης είναι συνεπής και εξοικονομεί νερό, η έκπτωση μπορεί να φτάσει το 22%, δηλαδή συνολικά θα κερδίζει το 1/3 του λογαριασμού του.
«Αυτό που έκανε η ΔΕΥΑΒΑ είναι κορυφαίο για την υποβοήθηση του πρωτογενή τομέα», συμπλήρωσε ο κ. Μαλανδράκης.

