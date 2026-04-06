ΔΕΥΑΧ: Διακοπή νερού τη Μ. Τρίτη στα Μεγάλα Χωράφια (περιοχή Ζαχαριά)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 7 Απριλίου 2026 και από ώρα 09:00 έως 16:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Ζαχαριά που τροφοδοτείται από τον υδατόπυργο στα Μεγάλα Χωράφια της Δημοτικής Ενότητας Σούδας, καθώς και στις λοιπές οικίες που τροφοδοτούνται από αυτόν.

Η διακοπή πραγματοποιείται λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.