ΔΕΥΑΧ: Διακοπή νερού τη Δευτέρα σε περιοχές του Δαράτσου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και από ώρα 08:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού σε περιοχές του Δαράτσου και συγκεκριμένα από την περιοχή του Κλαδισού έως την περιοχή του Γλάρου (κάτω Δαράτσο, Παρηγοριά και Μακρύς Τοίχος) καθώς και στις οδούς Ρόδων, Μετεώρων και Αγίας Σοφίας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.

Η διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δεξαμενών ύδρευσης Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας και Σούδας».

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.