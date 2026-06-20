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ΔΕΥΑΧ: Απειλή προστίμων για μωρομάντηλα και λίπη – Καταρρέει το αποχετευτικό δίκτυο

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Κίνδυνο κατάρρευσης αν συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη ρίψη από μωρομάντηλα και λίπη, αντιμετωπίζει το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης των Χανίων. Προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες ότι η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη και η ΔΕΥΑΧ θα προχωρήσει σε πρόστιμα στους παραβάτες -όπως αποφάσισε το Δ.Σ. της- πραγματοποιήθηκε σύσκεψη χθες το μεσημέρι στην Π.Ε. Χανίων. Είναι χαρακτηριστικό πως ειδικά οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στα αποφρακτικά συνεργεία εξέφρασαν ανησυχία για το πώς θα περάσει το καλοκαίρι αφού σχεδόν καθημερινά είναι αναγκασμένοι να επεμβαίνουν για φραγμένα δίκτυα, φρεάτια κα.

Στη σύσκεψη τονίσθηκε επίσης πως πέρα από το αισθητικό υπάρχει σοβαρό ζήτημα υγείας και κλήθηκαν οι επιχειρηματίες και οι πολίτες να ενεργοποιηθούν για την αντιμετώπιση του. Ειδικότερα στη σύσκεψη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

• Δεν πρέπει να μπαίνει τίποτα εκτός από λύματα στην αποχέτευση.

• Όλα τα καταστήματα να έχουν λιποσυλλέκτη και να τον καθαρίζουν. «Υπήρχαν κάποιοι επαγγελματίες που μας είπαν τι είναι ο λιποσυλλέκτης! Όμως το θέμα είναι πως οι περισσότεροι έχουν αλλά δεν τον καθαρίζουν γιατί χρειάζεται μια λαντζέριεσα να κάνει αυτή τη δουλειά και δεν τη βάζουν» ανέφερε η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κ. Ν. Αποστολάκη.

• Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πως δεν πετάμε τα προϊόντα σφουγγαρίσματος στους αγωγούς ομβρίων υδάτων καθώς αυτοί καταλήγουν στη θάλασσα. • Οικοδομικά υλικά όπως κόλλες, χρώματα πετιούνται συστηματικά σε Κουμ Καπί και Παλιά Πολη στο δίκτυο ομβρίων. • «Το προσωπικό μας έχει εξαντληθεί, ορισμένοι τους συμπεριφέρονται λες και είναι δούλοι που τους καθαρίζουν» είπε η κ. Αποστολάκη.

• Από το προσωπικό της ΔΕΥΑΧ υπογραμμίσθηκε πως οι συνάδελφοι τους κυριολεκτικά αγωνίζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες να ξεφράξουν από λίπη και μωρομάντηλα αγωγούς σε διάφορα σημεία της πόλης. «Πλέναμε τα δίκτυα μας πριν λίγες ημέρες και δεν προλαβαίνουμε, κάθε 2-3 ημέρες έχουμε τα ίδια γιατί ρίχνονται μεγάλες ποσότητες από λίπη που σαπουνοποιούνται και μαζί με τα μωρομάντηλα φράζουν τους αποχετευτικούς αγωγούς» τόνισαν. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο κ. Καλογερής ζήτησε τη συμβολή των Μέσων στην ενημέρωση του κόσμου καθώς για θέματα που αφορούν τη δημόσια υγειά και το περιβάλλον «θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ,που προφανώς δεν είμαστε». Παρατήρησε πως υπάρχει θέμα με τους λιποσυλέκτες αφού ο καθαρισμός τους είναι μια δουλειά σχετικά δυσάρεστη – αλλά τίποτα σπουδαίο, αν εξοικειωθεί κάποιος – που πρέπει να γίνεται από όλους. «Όλες οι συμβάσεις λένε ρητά μέσα πως απαγορεύεται η ρίψη λιπών, ελαίων, και οτιδήποτε δεν είναι λύμα στην αποχέτευση» δήλωσε η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κ. Ν. Αποστολάκη, που επεσήμανε πως το προσωπικό της Επιχείρησης βρίσκεται σε 24ωρη επιφυλακή αλλά παρ’ όλα αυτά δεν προλαβαίνει να επεμβαίνει. «Εμείς πλέον σε κάποιους επαγγελματίες ή σε πολυκατοικίες που πιστοποιημένα διαπιστώνουμε ότι φεύγουν στο δίκτυο μας μωρομάντηλα και λίπη έχουμε στείλει ενημερωτικές επιστολές αλλά θα φτάσουμε και σε πρόστιμα» κατέληξε. «Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει κάνει η ΔΕΥΑΧ. Καθαρίζαμε όλα τα δίκτυα , όλα τα αντλιοστάσια , δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο» είπε η διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ κ. Λουπασάκη προσθέτοντας πως το πρόβλημα πλέον αφορά και τις μη τουριστικές περιοχές. Τέλος για το σύλλογο εστίασης ο κ. Β. Οικονομάκος παρατήρησε πως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των μεγάλων ξενοδοχείων σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ οι επιχειρήσεις εστίασης είναι οι ίδιες. Κάλεσε τη ΔΕΥΑΧ αν γνωρίζει ποια καταστήματα εστίασης δεν έχουν λιποσυλλέκτες να πράξει τα νόμιμα.

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