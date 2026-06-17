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Τετάρτη, 17 Ιουνίου, 2026
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Δεξαμενόπλοια του Ιράν με σχεδόν 5 εκατ. αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του αποκλεισμού των ΗΠΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που επιβάλλεται τους τελευταίους περίπου δυο μήνες, ανέφερε αργά χθες βράδυ η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών TankerTrackers, την προπαραμονή της υπογραφής συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, που αναμένεται να γίνει στην Ελβετία μεθαύριο Παρασκευή.

«Τουλάχιστον δύο σούπερ τάνκερ της National Iranian Tanker Company (NITC), με τα ονόματα Diona και Hero2, πέρασαν την περίμετρο του αποκλεισμού του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ μεταφέροντας συνολικά 3,8 εκατομμύρια ιρανικού αργού», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X, κάνοντας λόγο αργότερα περί διέλευσης τρίτου ιρανικού δεξαμενόπλοιου, με άλλο ένα εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού.

«Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δυο μήνες», πρόσθεσε.

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