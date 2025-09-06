menu
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, 2025
Πολιτική

ΔΕΘ: Οικονομικά μέτρα και μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 στην ομιλία Μητσοτάκη

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στις 20:00 αναμένεται να ανέβει στο βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη αφορά στα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη σε μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030. Πρόκειται για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας και για αυτό, όπως θα πει, απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις.

Το κυρίως μέρος της ομιλίας του πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα είναι ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, αλλά μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία, η μείωση της οποίας οδηγεί στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα της κοινωνίας, για όλους.

Το ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης θα είναι κοντά στο 1,7 δισ. .

Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για να δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι.

Και στα μέτρα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το 1,5 δισ. μόνιμων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία όμως θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται, όχι μόνο μέσα στο 2026, αλλά και από τα τέλη του 2025 με την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και την επιστροφή ενός μισθώματος στους ενοικιαστές τον Νοέμβριο.

Ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι η ελληνική οικονομία, με την πολιτική της κυβέρνησης, πάλι αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα. Πλεονάσματα που επιτρέπουν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και χωρίς να κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας αυτά που έλεγε στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016, για μειώσεις φόρων, αύξηση εισοδήματος κλπ, επισημαίνοντας πως είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει σήμερα, στη 10η ΔΕΘ του, το 2025.

Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο κ. Μητσοτάκης θα είναι σύντομος, στεκόμενος ιδιαίτερα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον (με τους πολέμους, την οικονομική ανασφάλεια, τους δασμούς κλπ) που μεταφράζεται σε πολιτικές κρίσεις, όπως συμβαίνει στη Γαλλία και την Ολλανδία.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία που αποκτά η οικονομική σταθερότητα και η πολιτική βεβαιότητα.

*Φωτ. ertnews

