ΔΕΘ: Οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικογενειών και οι τρεις αναμενόμενες «εκπλήξεις»

Το «κλειδί» στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ αναμένεται να είναι οι οικογένειες με παιδιά και η στήριξη με μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του δημογραφικού, ενώ θα υπάρξουν τρεις εκπλήξεις το απόγευμα του Σαββάτου όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβεί στη Θεσσαλονίκη.

Για «προσέγγιση Δικαιοσύνης και κοινής λογικής», κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με εξαγγελίες που θα επικεντρώνονται στην κατεύθυνση της μείωσης των άμεσων φόρων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη «θα εξαγγελθεί η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ», συμπληρώνοντας ότι με κριτήριο την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα και η ακρίβεια, επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο προκειμένου «να ανοίξει το εύρος της απήχησης των μέτρων με ελαφρύνσεις σε μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη συνολικά».

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα ψηφιστούν στον Προϋπολογισμό και θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Στο επίκεντρο η μείωση των βαρών της οικογένειας

Στο επίκεντρο της φορολογικής μεταρρύθμισης που αναμένεται να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα βρεθεί η ελάφρυνση της οικογένειας. Μια νέα φορολογική κλίμακα που θα αναμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, θα επιδιωχθεί να μειώσει τα βάρη σε μια περίοδο που οι δημογραφικοί δείκτες επιδεινώνονται.

Τι αναμένεται για τους πολύτεκνους

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα εγκαταλειφθεί το σημερινό μοντέλο χορήγησης έκπτωσης που ξεκινά από τα 900 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί και φτάνει έως τα 1.580 ευρώ για τους γονείς με τέσσερα παιδιά.

«Μέχρι και σήμερα οι οικογένειες με παιδιά δεν ευνοούνται φορολογικά όσο θα έπρεπε. Για παράδειγμα μια οικογένεια με ένα παιδί σε σχέση με έναν άγαμο έχει οφέλη 90 €, ενώ μια οικογένεια με 2 παιδιά το όφελος ανέρχεται περίπου στα 220 €», αναφέρει η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου.

Για τους πολύτεκνους προωθείται πολύ μεγάλη αύξηση του αφορολογήτου. Δημοσιονομικά βοηθάει το γεγονός ότι οι έχοντες πάνω από 3 παιδιά είναι λίγοι. Τρία προστατευόμενα τέκνα έχουν 108.000 νοικοκυριά ενώ από τέσσερα και πάνω περίπου 22.500 οικογένειες.

«Δεν πρέπει να λείπει από αυτό η αναλογικότητα σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών. +22.53.17 Να πω ένα απλό παράδειγμα. Είπαν 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί. Το χειροκροτήσαμε όλοι. Αν δείτε λοιπόν πάνω από τα 30.000 ευρώ, το αφορολόγητο δεν είναι 1.000 ευρώ. Κατεβαίνει. Όσο ανεβαίνουν τα παιδιά, κατεβαίνει το αφορολόγητο. Κι όσο κατεβαίνει το εισόδημα, κατεβαίνει το αφορολόγητο. Φτάνει και στα 800 ακόμα. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί, πολλοί κόφτες», σημειώνει ο πρόεδρος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των οικογενειών κρίνεται αναγκαία καθώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα αναμένεται και φέτος να κινηθούν σε νέο ιστορικό χαμηλό κάτω από τις 68.000.

Η νέα φορολογική κλίμακα και το νέο σύστημα για τις οικογένειες θα χρησιμοποιηθεί για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2026. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί από τον Ιανουάριο η παρακράτηση φόρου για το σύνολο των μισθωτών και των συνταξιούχων που εμφανίζουν εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο. Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέλθουν στα πέντε εκατομμύρια σε σύνολο εννέα εκατομμυρίων φορολογουμένων.

Εισάγεται η έννοια του «οικογενειακού εισοδήματος»

Οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά δεν θα περιοριστούν στη νέα φορολογική κλίμακα, αλλά θα εμπλουτιστούν και με εκ νέου σχεδιασμό της επιδοματικής πολιτικής της χώρας. Σκοπός να αυξηθεί το καθαρό εισόδημα των οικογενειών.

Η βασική παρέμβαση της φορολογικής κλίμακας συνίσταται στο ότι θα μπει στη ζωή μας η έννοια του «οικογενειακού εισοδήματος». Για παράδειγμα, σήμερα μια οικογένεια με έναν εργαζόμενο και δύο παιδιά, ο οποίος εισπράττει 30.000 ευρώ το χρόνο, έχει διαφορετική, μεγαλύτερη φορολογική μεταχείριση από μια οικογένεια που δουλεύουν και οι δύο αλλά εισπράττουν 15.000 ευρώ ο καθένας. Αυτό συνέβαινε γιατί δεν αντιμετωπίζουμε την οικογένεια ως μια οντότητα, αλλά ο καθένας φορολογείται για το εισόδημά του. Στόχος είναι αυτό να αλλάξει.

Στο «ραντάρ» βρίσκονται επίσης και αλλαγές στο επίδομα τέκνων, οι οποίες μένει να φανεί αν θα ισχύσουν από το 2026. Στόχος είναι να υπάρξει ένα πιο γενναιόδωρο και πιο στοχευμένο επίδομα τέκνων.

Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση

Στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν εστιάζουν κυβερνητικά στελέχη, τις δικές τους προτάσεις για την οικονομία ετοιμάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Οιπολιτικές της κυβέρνησης και τα θέματα της κλιματικής προστασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής της Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζοντας την μαύρη βίβλο όπως την αποκαλεί των κυβερνητικών πεπραμένων.

Έξι χρόνια θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το σύστημα παραμένει δαιδαλώδες, δύσκαμπτο και χωρίς ενιαίο σχέδιο. Η κατανομή των πόρων που έχει επιλέξει η κυβέρνηση είναι βαθιά προβληματική. Ελάχιστα για την πρόληψη, πολλαπλάσια για την καταστολή, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Σε απάντησή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μιλάει για αύξηση του προσωπικού κατά 29% και των εναέριων μέσων κατά 49% την τελευταία εξαετία ενώ στέκεται και στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ συνολικού ύψους 2,16 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του οποίου υλοποιείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός θωράκισης που αφορά στο σύνολο του κύκλου διαχείρισης καταστροφών πρόληψη – ετοιμότητα – αντιμετώπιση – αποκατάσταση και αρωγή.

Σε σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης συμμετείχε ο Σωκράτης Φάμελλος, επισημαίνοντας: Αυτό για το οποίο έχουμε διακριθεί είναι να είμαστε πρώτοι στην ΕΕ στην ακρίβεια, να είμαστε πρώτοι από το τέλος στον χαμηλότερο μισθό στην ευρωζώνη, να είμαστε πρώτοι από το τέλος στην χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε πρώτοι και στα κέρδη των ολιγοπωλίων.

Το “καλάθι” του Μητσοτάκη έχει ήδη εμφανιστεί με νομοσχέδια που έρχονται όπως είναι η 13ωρη εργασία, ΚΑΤ ένα ανήκουστο βεβαίως πράγμα, είναι η κατάργηση της καλοκαιρινής άδειας, δήλωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής. (Πηγή: Αθήνα 9,84)

Έχει γίνει πια σύστημα εδώ και 6 χρόνια να υπάρχει μια αφαίμαξη των πολιτών ΚΑΤ, ΚΑΤ και μετά ο κ. Μητσοτάκης να εμφανίζεται στη ΔΕΘ να μοιράζει κάποια επιδόματα και να θεωρεί ότι αυτό πρέπει να γίνει και με τυμπανοκρουσίες, επισημαίνει η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.

Ο πληθωρισμός φαίνεται ανεξέλγκτος. και η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα στη μείωση εισοδήματος, τόνισε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.