Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Nέα εποχή με «Ασπίδα του Αχιλλέα», υποδομές για τα F-35

«Το ΚΥΣΕΑ σήμερα, καθόσον αφορά τις εισηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πήρε μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων, όσον αφορά τον antidrone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό θόλο της πατρίδας μας -ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της “Ασπίδας του Αχιλλέα”- και εκτιμώ ότι περνάμε σε μια νέα εποχή».

Αυτό, τόνισε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του, όπως μετέδωσε το ertnews, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).

Από εκεί και πέρα, επισήμανε ότι αποφάσεις λήφθηκαν και για «το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ μετά από πολλά χρόνια» και ότι και αυτό το πρόγραμμα «θα πραγματοποιηθεί με τέσσερα πλοία που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες».