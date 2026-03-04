menu
Δένδιας για αναφορές Κουτσούμπα: «Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση» για drones με στόχο τη Σούδα

«Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε», απάντησε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ερώτηση, στη διάρκεια συνέντευξης του στον Alpha, σχετικά με την αναφορά του Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, σε διάλογο με δημοσιογράφους στη Βουλή, για κατάρριψη και δύο drones που κατευθυνόταν από τον Λίβανο στη Σούδα, εκτός από τα δύο drones που στόχευσαν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

«Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση. Βλέπουμε τα trajectory (τροχιές) όποιου πυραύλου η οποιουδήποτε συστήματος ξεκινά από Λίβανο και Ιράν και κατευθύνεται προς είτε προς Κρήτη είτε προς την Κύπρο. Δεν έχουμε δει οτιδήποτε τέτοιο».

Απαντώντας σε ερώτηση, εάν οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν μπορούν να φτάσουν στη Σούδα, ανέφερε: «Νομίζω όχι. Είναι στα όρια του βεληνεκούς. Αλλά πέραν αυτού τα αμυντικά συστήματα που υπάρχουν στο μεσοδιάστημα, είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν».

Για το αν έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα αντιαεροπορικής άμυνας στην Κρήτη απάντησε: «Προφανώς και όχι μόνο στην Κρήτη. Ηδη έχουμε φροντίσει να υπάρχει και στην Κάρπαθο αντιαεροπορική πυροβολαρχία

Ο κ. Δενδιάς απάντησε και σε άλλα θέματα αρμοδιότητας του όπως οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο κ.α. ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη.

