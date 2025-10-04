«Δεν πληρώνομαι; Δεν πληρώνω!» στο θέατρο «Βλησίδης»

Συνεχίζεται για 3 ακόµα παραστάσεις, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και ∆ευτέρα 6 Οκτωβρίου, στο Θέατρο «∆. Βλησίδης» στις 21:15, η παρουσίαση του έργου του Ντάριο Φο «∆εν πληρώνοµαι; ∆εν πληρώνω!», από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Χανίων.

Το έργο του Ντάριο Φο πρωτοπαρουσιάστηκε στις 3 Οκτωβρίου 1974 στην «Παλατσίνα Λίµπερτυ» του Μιλάνου και γνώρισε τεράστια επιτυχία, µεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και παίζεται εδώ και πενήντα χρόνια στις σκηνές ολόκληρου του κόσµου.

Το 2007 ο Ντάριο Φο επεξεργάστηκε και προσάρµοσε στο σήµερα το έργο και το µετονόµασε σε «∆εν πληρώνοµαι; ∆εν πληρώνω!».

Στην παράσταση στο Θέατρο «∆. Βλησίδης» παίζουν οι: Μαρία Ραµουτσάκη, Ελίνα Ζωϊδάκη, Ευτύχης Κανδανολέων, Νίκος Χαριτάκης και Νίκος ∆εσποτάκης.

Γενική είσοδος: 12€ – Μειωµένο (άνεργοι, ΑΜΕΑ, µαθητές, φοιτητές, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, στρατιώτες, συνταξιούχοι, άνω των 65) και οµαδικό (από 6 άτοµα και πάνω): 8€

Πέµπτη 2/10 και ∆ευτέρα 6/10 Γενική είσοδος 8€

Προπώληση: ticketservices.gr

Οι θέσεις είναι αριθµηµένες. Στο ταµείο του θεάτρου, την ηµέρα της παράστασης, η αγορά εισιτηρίου γίνεται µόνο µε µετρητά.