Δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα Αντικύθηρα το “Aqua Jewel”

Δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Αντικυθήρων χθες Σάββατο, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, το πλοίο “Aqua Jelew” όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Κυθήρων για αδυναμία προσέγγισης του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου ¨ΑΚΟΥΑ ΤΖΙΟΥΕΛ¨ Ν.Π. 11045 στο λιμάνι των Αντικυθήρων, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το πλοίο εκτελούσε εγκεκριμένο δρομολόγιο από Κίσσαμο για Αντικύθηρα-Κύθηρα-Γύθειο και συνέχισε το δρομολόγιο του για το λιμάνι Διακοφτίου Κυθήρων. Στο λιμάνι των Αντικυθήρων δεν ανέμεναν επιβάτες προς επιβίβαση.»