menu
30 C
Chania
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

«Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που ανάψατε» δηλώνει η χήρα του Τσάρλι Κερκ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα απευθύνθηκε για πρώτη φορά στους Αμερικανούς γεμάτη δάκρυα, ευχαριστώντας όσους έτρεξαν πρώτοι, προσπαθώντας να σώσουν τη ζωή του συζύγου της, μετά από το θανάσιμο πυροβολισμό που είχε δεχθεί, εντός του χώρου του πανεπιστημίου της Γιούτα.

Σε μία ζωντανή μετάδοση κι ενώ στέκονταν δίπλα στην άδεια καρέκλα του συζύγου της, την οποία χρησιμοποιούσε για να κάνει διαδικτυακές ραδιοφωνικές εκπομπές, η ίδια, επικαλέστηκε αποσπάσματα της βίβλου και μίλησε για την αγάπη που είχε ο σύζυγος της για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τις ΗΠΑ, αλλά και για τα δύο παιδιά του ζευγαριού.

Ο Κερκ, ήταν ένας δεξιός ακτιβιστής, που πυροβολήθηκε θανάσιμα την Τετάρτη στη διάρκεια μιας ανοιχτής ομιλίας του, στο Όρεμ της Γιούτα.

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του, Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, μετά από την παράδοσή του στην αστυνομία.

Στη διάρκεια του ραδιοφωνικού μηνύματος της, η κυρία Κερκ υποσχέθηκε: “ Η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει”.

Η διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή από την έδρα της οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα των ΗΠΑ άρχισε με μερικά λεπτά σιωπής, καθώς η κάμερα εστίαζε στην άδεια καρέκλα του Τσάρλι Κερκ.

Καθώς η χήρα του άρχισε να μιλάει, κοίταζε προς τα πάνω και ψιθύριζε μία σιωπηλή προσευχή.

Αμέσως μετά, ευχαρίστησε όσους έτρεξαν πρώτοι και προσπάθησαν να σώσουν τον σύζυγό της, ευχαρίστησε την ομάδα των συνεργατών του, αλλά και τον Λευκό Οίκο.

“ Κύριε πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι τον αγαπούσατε κι εσείς”, είπε γεμάτη δάκρυα, ευχαριστώντας και τον Βανς, αλλά και τη σύζυγό του Ούσα, για την κίνησή τους να συνοδεύσουν το φέρετρο του Κερκ πίσω στην Αριζόνα.

“ Αλλά περισσότερο από όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Αγαπούσε κι εμένα, με όλη του την καρδιά. Με έκανε να είμαι σίγουρη ότι το γνώριζα αυτό καθημερινά”. Απευθυνόμενοι στους “ κακούργους”, η κυρία Κερκ είπε: “ Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που ανάψατε μέσα σε αυτή τη σύζυγο, ο σπαραγμός αυτής της χήρας θα αντηχεί σε όλο τον κόσμο, όπως μία πολεμική κραυγή”.

“ Πρέπει όλοι να το γνωρίζουν αυτό: Αν σκεφτόσασταν ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν δυνατή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα, γι’ αυτό που έχετε απελευθερώσει σε όλη τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο”.

Οι περιοδείες του συζύγου της σε αμερικανικά πανεπιστήμια θα συνεχιστούν όλο το φθινόπωρο, αλλά και κατά τα επόμενα χρόνια, είπε η ίδια, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή του, επίσης, θα συνεχιστεί.

Η κυρία Κερκ μίλησε επίσης για τον ενός έτους γιο τους, αλλά και για την τρίχρονη κόρη τους, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει πως να τους εξηγήσει τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους.

“ Μωρό μου, ο μπαμπάς σε αγαπάει τόσο πολύ. Μην ανησυχείς. Είναι σε ένα ταξίδι εργασίας με τον Ιησού”, είπε η ίδια στην κόρη τους.

Η κυρία Κερκ 36 ετών και τα παιδιά τους, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες στο ακροατήριο, όταν πυροβολήθηκε ο σύζυγος της.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum