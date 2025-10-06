menu
Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Δεκτό έγινε σύμφωνα με πληροφορίες από τις δικαστικές αρχές το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στην σορό του παιδιού του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του cnn.gr, η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας επιτρέπει τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών για τις οποίες έχει αποφασιστεί ή θα αποφασιστεί κατόπιν αιτήματος των συγγενών τους, εκταφή.

Η απόφαση και για τοξικολογικές εξετάσεις, όχι μόνον για ταυτοποίηση μέσω DNA, ελήφθη από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας μετά τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι αλλά και άλλων συγγενών θυμάτων που έχουν ζητήσει εκταφή επιμένοντας όχι μόνον στην ταυτοποίηση για την οποία η δικαιοσύνη είχε δώσει τη σχετική άδεια από την περασμένη εβδομάδα, αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διευκρινιστεί, όπως ζητούν οι τραγικοί γονείς η αιτία θανάτου των παιδιών τους.

