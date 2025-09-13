Δεκάδες μετανάστες στη Γαύδο

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στη Γαύδο καθώς σήμερα εντοπίστηκαν σχεδόν 270 μετανάστες/πρόσφυγες.

Οι 270 μετανάστες/πρόσφυγες εντοπίστηκαν σε 3 λέμβους, δύο στη Τρυπητή και μία στον Καραβέ και ως αυτή την ώρα παραμένουν στο ακριτικό νησί.

Υπενθυμίζεται ότι και εχθές είχαν καταγραφεί περιστατικά με αφίξεις μεταναστών ενώ σήμερα σε ανακοίνωσή τους οι Λιμενικοί Δυτικής Κρήτης σε ανακοίνωσή τους έκαναν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγιά.

* φωτ. αρχείου