Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε πανεθνικές διαδηλώσεις κατά του Τραμπ με το σύνθημα “No Kings”

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους μεγαλουπόλεων των ΗΠΑ για να απαιτήσουν τον τερματισμό της “αυταρχικής” διακυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εκατοντάδες ανησυχούντες Αμερικανοί στο εξωτερικό πραγματοποίησαν επίσης διαμαρτυρίες σε διάφορες ευρωπαϊκές μητροπόλεις.

Όπως μεταδίδει το euronews, χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν και συγκεντρώθηκαν το Σάββατο σε πόλεις των ΗΠΑ, λαμβάνοντας μέρος στις διαδηλώσεις “No Kings”, καταγγέλλοντας αυτό που οι συμμετέχοντες θεωρούν ως ταχεία διολίσθηση της κυβέρνησης στον αυταρχισμό υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κόσμος κρατούσε πλακάτ με συνθήματα που έγραφαν “Τίποτα δεν είναι πιο πατριωτικό από τη διαμαρτυρία” ή “Αντισταθείτε στον φασισμό” καθώς συγκεντρώθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης και συγκεντρώθηκαν κατά χιλιάδες σε πάρκα στη Βοστώνη, την Ατλάντα, το Σικάγο και άλλες μητροπόλεις.

Οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στην Ουάσινγκτον και στο κέντρο του Λος Άντζελες και έκαναν πικετοφορία έξω από τα καπιτώλια σε διάφορες πολιτείες που ηγούνται οι Ρεπουμπλικάνοι, ένα δικαστήριο στο Μπίλινγκς της Μοντάνα και σε εκατοντάδες μικρότερους δημόσιους χώρους.

Πολλοί διαδηλωτές πραγματοποίησαν διαδηλώσεις ακόμη και έξω από κτίρια που φέρουν το όνομα Τραμπ, όπως στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος – υπό τους οργανισμούς του Τραμπ – κατέχει και εκμεταλλεύεται αρκετά ακίνητα πρώτης γραμμής στο κέντρο της πόλης.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ απαξίωσε τις διαδηλώσεις ως συγκεντρώσεις “Μίσους για την Αμερική”, αλλά σε πολλά σημεία οι εκδηλώσεις έμοιαζαν περισσότερο με πάρτι δρόμου.

Υπήρχαν μπάντες που έκαναν πορεία, τεράστια πανό με το προοίμιο του Συντάγματος των ΗΠΑ “Εμείς, ο λαός”, τα οποία οι άνθρωποι μπορούσαν να υπογράψουν, και διαδηλωτές που φορούσαν φουσκωτά κοστούμια, ιδίως βατράχια, τα οποία έχουν αναδειχθεί σε σημάδι αντίστασης στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Ήταν η τρίτη μαζική κινητοποίηση από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και έγινε με φόντο το κλείσιμο της κυβέρνησης που όχι μόνο έχει κλείσει ομοσπονδιακά προγράμματα και υπηρεσίες, αλλά δοκιμάζει την κεντρική ισορροπία δυνάμεων, καθώς μια επιθετική εκτελεστική πτέρυγα έρχεται αντιμέτωπη με το Κογκρέσο και τα δικαστήρια με τρόπους που οι διοργανωτές των διαδηλώσεων προειδοποιούν ότι αποτελούν διολίσθηση προς τον αυταρχισμό.

“Πολέμησα για την ελευθερία και κατά αυτού του είδους του εξτρεμισμού στο εξωτερικό”, δήλωσε ο Shawn Howard, πρώην πεζοναύτης στον πόλεμο του Ιράκ, ο οποίος εργάστηκε επίσης στη CIA για 20 χρόνια σε επιχειρήσεις κατά του εξτρεμισμού.

“Και τώρα βλέπω μια στιγμή στην Αμερική όπου έχουμε εξτρεμιστές παντού, οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, μας ωθούν σε κάποιου είδους εμφύλια σύγκρουση”, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, περνούσε το Σαββατοκύριακο στην έπαυλή του Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

“Λένε ότι αναφέρονται σε μένα ως βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς”, δήλωσε ο πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News που προβλήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, πριν αναχωρήσει για έναν έρανο MAGA (Make America Great Again) αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανά άτομο (857.600 ευρώ) στο κλαμπ του.

Οι διαδηλωτές -κυρίως Δημοκρατικοί- δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να βγαίνουν στους δρόμους για να διασφαλίσουν ότι η δημοκρατία της χώρας τους δεν θα “γλιστρήσει μέσα από τις ρωγμές” και να προστατεύσουν το Σύνταγμα, το οποίο κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι υπονομεύει.

Χτύπησαν τον Τραμπ επειδή προσπαθεί να ανακαλέσει την αμερικανική υπηκοότητα εκ γενετής, ένα δικαίωμα που προστατεύεται από την 14η τροπολογία, για την οποία δεν έχει ακόμη αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Επέκριναν επίσης τη στοχοποίηση της κυβέρνησής του κατά των παράνομων μεταναστών, τις μαζικές επιδρομές κατά των μεταναστών σε πόλεις της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών, όπως το Λος Άντζελες και το Σικάγο, οι οποίες χώρισαν και διέλυσαν οικογένειες, κράτησαν και απέλασαν πολλούς ανθρώπους, μερικές φορές χωρίς δίκη ή νόμιμη διαδικασία.

Οι διαδηλωτές απαίτησαν επίσης να σταματήσει ο Τραμπ την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς σε όλες τις πόλεις των ΗΠΑ για τη διεξαγωγή πολιτικών αστυνομικών επιχειρήσεων, χαρακτηρίζοντάς τες περιττές και αντισυνταγματικές, και ζήτησαν επιτακτικά την αποκατάσταση της τοπικής εξουσίας στους αξιωματούχους σε επίπεδο πολιτείας.

Αμερικανοί κινητοποιούνται στο εξωτερικό

Αρκετές διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν επίσης σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Οι συγκεντρώσεις οργανώθηκαν και συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό από Αμερικανούς πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι λένε ότι ανησυχούν όλο και περισσότερο για την υπονόμευση της παγκόσμιας θέσης της χώρας τους από την κυβέρνηση Τραμπ.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Μαδρίτη, κρατώντας πλακάτ και πινακίδες που έγραφαν “κανένας άνθρωπος δεν είναι υπεράνω του νόμου” και “Όχι τύραννοι, υπερασπιστείτε τη δημοκρατία”!

“Η κυβέρνηση Τραμπ δεν σέβεται τους θεσμούς που κάθε προηγούμενος πρόεδρος είχε πάντα. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επιτρέπει να συμβεί αυτό. Το Ανώτατο Δικαστήριο φαίνεται να αποφαίνεται υπέρ του σε όλα και ανησυχούμε πολύ για όλα αυτά”, δήλωσε ο Γουίλιαμ Κότες, 66χρονος σύμβουλος εισαγωγής στο ΜΒΑ.

“Υπάρχει μια άλλη ατζέντα σε εξέλιξη και νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι για να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, να παραμείνουμε ενεργοί και να μιλήσουμε ενάντια σε αυτό που συμβαίνει”, δήλωσε η Miss Dawn, διεθνής δημόσιος υπάλληλος.

Πολλοί διαμαρτυρήθηκαν επίσης για τα ανάμεικτα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου όσον αφορά την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, μετά την επίσκεψη του Ουκρανού ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον για να πείσει τη χώρα του και να πείσει τον Τραμπ να του πουλήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ, έφυγε χωρίς τα όπλα που επιθυμούσε, κάτι που πολλοί υποψιάζονται ότι οφείλεται στο ότι ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν απέτρεψε τον Τραμπ από την προμήθειά τους.

Ορισμένοι διαδηλωτές επέκριναν επίσης την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ και κατηγόρησαν την εν ενεργεία κυβέρνηση για συνενοχή σε αυτό που χαρακτήρισαν γενοκτονία στη Γάζα, πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με τη μεσολάβηση του Τραμπ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα.