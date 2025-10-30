Δέκα υποτροφίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου σε ωφελούμενους του Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο της συνεργασίας τους ανακοινώνουν τη χορήγηση 10 υποτροφιών σε ωφελούμενους/ες του Ε.Ο.Π.Α.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι υπότροφοι θα φοιτήσουν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π., στο αντικείμενο της επιλογής τους.

Στόχοι της δράσης είναι:

* Να διευρυνθούν οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες για ωφελούμενους/ες του Ε.Ο.Π.Α.Ε.

* Να ενισχυθεί η εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη μέσω σπουδών με ευελιξία.

* Να καλλιεργηθούν δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση και κοινωνική συμμετοχή.

* Να καταπολεμηθεί το στίγμα που συνοδεύει την εξάρτηση και ένα εξαρτημένο άτομο ακόμα και μετά την απεξάρτησή του

Ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων και πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Α.Ε., Αθανάσιος Θεοχάρης δήλωσε: «Η γνώση αποτελεί μοχλό αξιοπρέπειας και αλλαγής. Με την συνεργασία αυτή ενισχύουμε την πρόσβαση των ωφελούμενων του οργανισμού στην εκπαίδευση και τη γνώση, καθώς και συμβάλουμε στην καταπολέμηση του στίγματος. Δέκα συμπολίτες μας θα έχουν την ευκαιρία να χαράξουν μια νέα, σταθερή πορεία στη ζωή τους, με εφόδιο τις σπουδές τους».