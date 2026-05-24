Δέκα χρόνια Μουσείο Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

■ Τιµήθηκε σε επετειακή εκδήλωση ο Χανιώτης σκηνοθέτης Σταύρος Ψυλλάκης

Μια ιδιαίτερα επιτυχηµένη εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2026 στην ∆ηµοτική αίθουσα «Ανδρόγεω» από το Μουσείο Ιατρικής µε θέµα «Τα σπλάχνα µου κι η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν». Η εκδήλωση αποτελεί την αφετηρία των δράσεων εορτασµού των 10 χρόνων θεσµοθέτησης και λειτουργίας του Μουσείου Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιοτηµίου Κρήτης.

Ο ∆ιευθυντής του Μουσείου, Καθηγητής Γ. Τσιαούσης, κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης απευθύνοντας ευχαριστίες στους διαχρονικούς συνεργάτες, υποστηρικτές, και εθελοντές, µε ιδιαίτερη µνεία στους υγειονοµικούς Μ. ∆ετοράκη και Ι. Τσαµπαρλάκη υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης που στήριξαν την υπόθεση του Μουσείου από τα πρώτα του βήµατα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Γεωργία Μηλάκη εξήρε το έργο του Μουσείου µε αφορµή τα 10 χρόνια λειτουργίας του, υπογραµµίζοντας ότι ξεκίνησε ως µια µακροχρόνια συλλογική πρωτοβουλία ακαδηµαϊκών και υγειονοµικών της τοπικής κοινωνίας. Αναφερόµενη στο ντοκιµαντέρ του Σ. Ψυλλάκη, το χαρακτήρισε ως µια ευαίσθητη κατάδυση στην ανθρώπινη ύπαρξη και τη µνήµη, η οποία αποτυπώνει ανάγλυφα την ιστορική µετάβαση της ψυχιατρικής από το στίγµα και την αποµόνωση στην αποδοχή και τη φροντίδα.

Η Κοσµήτορας της Ιατρικής Σχολής, Ελένη Παπαδάκη, αναφέρθηκε στο ορόσηµο της δεκαετούς πορείας του Μουσείου Ιατρικής, επισηµαίνοντας τον ρόλο του ως αναπόσπαστο κοµµάτι της Σχολής και ως κόµβο διασύνδεσης της επιστήµης µε την εκπαίδευση και την κοινωνία. Το έργο του αποδεικνύει ότι ένας τέτοιος φορέας είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας απλός χώρος µνήµης, καθώς αποτελεί ζωντανό πεδίο δηµόσιου διαλόγου, ευαισθησίας και κοινωνικής ευθύνης.

Στην εισήγηση του στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας που ακολούθησε, ο ∆ιευθυντής του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης, Καθηγητής Γιάννης Τσιαούσης, τόνισε ότι η συµπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση και θεσµοθέτηση του Μουσείου αποτελεί ορόσηµο. Οι δράσεις του όλα αυτά τα χρόνια περιλαµβάνουν σηµαντικό εκπαιδευτικό έργο για τους φοιτητές Ιατρικής µε µαθήµατα διεπιστηµονικού προσανατολισµού (Ιατρικής και Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Αφηγηµατική Ιατρική) και διασύνδεση µε τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ψηφιοποίηση των συλλογών, ενίσχυση του αρχειακού υλικού και συνεργασίες που ενισχύουν τους δεσµούς της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε την κοινωνία. Χαρακτήρισε την εκδήλωση ως µια υβριδική συνάντηση των τόπων ίασης µε το στίγµα της ψυχικής νόσου και εξήρε το έργο του Σταύρου Ψυλλάκη.

Στην εισήγησή του για την ιστορία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα, ο Καθηγητής Ψυχολογίας Μανώλης Τζανάκης επεσήµανε ότι το ψυχιατρικό άσυλο θεσµοθετήθηκε αρχικά τον 19ο αιώνα (νόµος του 1862) ως ένα µέσο ορθολογικού εκσυγχρονισµού, οδηγώντας στην ίδρυση νοσηλευτικών δοµών, όπως το Θεραπευτήριο Λέρου και Χανίων. Παρά τον αρχικό του στόχο, ο θεσµός δέχθηκε µεταπολεµικά έντονη κριτική, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο µακροχρόνιος εγκλεισµός επιτείνει την ψυχοπαθολογία και υπονοµεύει τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αν και τις δεκαετίες του ‘50 και ‘60 υπήρξαν πρωτοπόροι γιατροί µε καινοτόµες προσεγγίσεις, η ουσιαστική ψυχιατρική µεταρρύθµιση και αποϊδρυµατοποίηση στην Ελλάδα πυροδοτήθηκε από το διεθνές σκάνδαλο της Λέρου και την παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστορική πορεία του Θεραπευτηρίου Ψυχικών παθήσεων Χανίων, κατέληξε ο κ. Τζανάκης, έχει αναδείξει αρκετά ζητήµατα που παραµένουν ως σήµερα άλυτα και οφείλουν να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε σύγχρονο σχεδιασµό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Στην εισήγηση του ακολούθως ο ψυχίατρος Γιώργος Κοκκινάκος, κατέθεσε τη µακρόχρονη εργασιακή του εµπειρία στο Ψυχιατρείο Χανίων, υπογραµµίζοντας ότι η ιστορική διαδροµή του ιδρύµατος —που για δεκαετίες λειτούργησε ως «αποθήκη ψυχών» παράγοντας καταστολή και ιδρυµατισµό— αναδεικνύει ένα ανεξόφλητο χρέος της κοινωνίας απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες. Παράλληλα, επεσήµανε την ανάγκη για τη διάσωση της µνήµης του χώρου µετά το κλείσιµό του το 2004 και τόνισε ότι η πραγµατική ψυχιατρική µεταρρύθµιση απαιτεί: τη ριζική αλλαγή επιστηµονικού παραδείγµατος µε επίκεντρο τη συνοδοιπορία µε τον πάσχοντα, την εφαρµογή της «πολιτικής της ευθύνης» µέσω της ουσιαστικής τοµεοποίησης των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και την ολική υπέρβαση του ασύλου καθώς και την οργάνωση ενός σφαιρικού δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών χωρίς αποκλεισµούς.

Ο σκηνοθέτης Σταύρος Ψυλλάκης αναφέρθηκε στην αρχική του πρόθεση να καταγράψει την αποασυλοποίηση µε επίκεντρο το Ψυχιατρείο Χανίων. Η οπτική της ταινίας µετατοπίστηκε ριζικά, όπως επισηµαίνει, όταν παρέδωσε την κάµερα στους ίδιους τους νοσηλευόµενους. Η κίνηση αυτή µετέτρεψε την ταινία σε συλλογική δηµιουργία, αλλάζοντας την ψυχική ασθένεια από θέµα παρατήρησης σε οπτική γωνία, επιτρέποντας στον λόγο των ασθενών να ακουστεί αυτούσιος. Σε µια ιστορική διαδροµή όπου για δεκαετίες «οι γιατροί περιγράφουν, οι θεσµοί ταξινοµούν και οι ασθενείς σιωπούν», η ταινία επιτελεί µια βαθιά πολιτική πράξη µέσα από την ίδια της την πρακτική, αναδεικνύοντας τον Ηρακλειώτη ποιητή Κοκκινίδη σε έναν αυθεντικό στοχαστή και συνδηµιουργό του έργου. Αποτιµώντας το δηµιούργηµά του δεκαετίες µετά µε την έκπληξη ενός απλού θεατή, ο σκηνοθέτης έκλεισε την οµιλία του µε τα συγκινητικά λόγια του ίδιου του Κοκκινίδη: «Θεέ µου οµορφιά, Θεέ µου ζωή…».

Για το ιατροκεντρικό καλλιτεχνικό του έργο, ο σκηνοθέτης τιµήθηκε στη συνέχεια από το Μουσείο Ιατρικής µε αναµνηστική πλακέτα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την προβολή της εµβληµατικής ταινίας του Σ. Ψυλλάκη «Ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύµπαν». Παράλληλα, παρουσιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας της κοινωνιολόγου Μαρίνας Κότσαλη «Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ;» και η οπτικοακουστική σύνθεση των Μ. Κότσαλη και Κ. Χειλαδάκη «Λίγο πριν ξηµερώσει», αποτυπώνοντας µε µια ποιητική καλλιτεχνική µατιά τα ερείπια του Θεραπευτηρίου Χανίων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι φορέων, µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, υγειονοµικοί και φίλοι του Μουσείου Ιατρικής και του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστηµών Υγείας του Π.Κ.