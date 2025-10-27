menu
Δέκα άτομα δικάζονται κατηγορούμενα για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της Μπριζίτ Μακρόν

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Oκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της συζύγου του προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας, Μπριζίτ Μακρόν, δικάζονται από σήμερα Δευτέρα, ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού. Η δίκη αυτή έρχεται σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήμιση που υπέβαλε το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα τέλη Ιουλίου, αναφορικά με την «ψευδή είδηση», που έγινε «viral» στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στη Γαλλία και στον υπόλοιπο κόσμο, σχετικά με την «τρανσεξουαλικότητα» της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν. Η αγωγή του γαλλικού προεδρικού ζεύγους ήταν εναντίον της ακροδεξιάς podcaster Candace Owens, δημιουργού μιας σειράς βίντεο με τίτλο “Becoming Brigitte”

Οι κατηγορούμενοι στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών κ.ά είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών. Μεταξύ αυτών είναι ένας διαφημιστής, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan» του οποίου ο λογαριασμός στο Χ έχει ανασταλεί και ο οποίος προωθεί θεωρίες συνωμοσίας. Εκτός από τα σχόλια που στοχεύουν την Μπριζίτ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας τη διαφορά της ηλικίας της με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία», είναι γνωστός για την κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σεξουαλικών βίντεο του Μπενζαμέν Γκριβό, ενός άλλοτε φίλα προσκείμενου στον Μακρόν, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2020 αποσύρθηκε από υποψήφιος για δήμαρχος του Παρισιού μετά το σκάνδαλο.

